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“Taahhütünüz bitti” söylemi mercek altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 14:49 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından sabit internet hizmeti ile ilgili haksız ticari uygulamalara son vermek amacıyla düzenlenen toplantıda, “Taahhütünüz bitti” söylemi mercek altına alındı.Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Ankara’da bir toplantı düzenledi.

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından sabit internet hizmeti ile ilgili haksız ticari uygulamalara son vermek amacıyla düzenlenen toplantıda, “Taahhütünüz bitti” söylemi mercek altına alındı.
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Ankara’da bir toplantı düzenledi. Son zamanlarda tüketicilerden alınan yoğun şikayetler üzerine, sabit internet hizmeti ile ilgili haksız ticari uygulamalara son vermek amacıyla düzenlenen toplantıya sektör temsilcileri ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu da katıldı.
Toplantıda, Ticaret Bakanlığı yetkilileri özellikle “0850” ile başlayan telefon numaraları üzerinden başta olmak üzere firma çağrı merkezleri ve bayileri tarafından, taahhütleri devam eden tüketicilerin sabit internet hizmetine ilişkin taahhütlerinin bittiği veya bitmek üzere olduğu gerekçeleriyle arandığına yönelik bir çok tüketici şikayetinin ulaştığını belirtti.
Bakanlık yetkilileri tarafından ayrıca, söz konusu tüketicilere “yeni sözleşme yapılması gerektiği, aksi takdirde yüksek tutarda fatura yansıtılacağı, taahhütlü aboneliğin erken sonlandırılması durumunda cayma bedelinin firmaları tarafından karşılanacağı’’ şeklinde bilgi verildiğinin tespit edildiği ifade edildi. Bunun üzerine, başka kampanya tanıtımı yapılarak tüketicilerin mevcut taahhütlü aboneliğini sonlandırıp yeni abonelikler için onay verdiği, bu aramalar sonucunda pek çok tüketicinin mağduriyet yaşadığının belirlendiği dile getirildi.
Toplantıda, bu konuya ilişkin firma temsilcileri ile Bakanlık ve BTK temsilcilerinin katılımıyla bir komisyon oluşturulmasına karar verildi.
Söz konusu komisyon tarafından, tüketicileri arayarak mağdur eden telefon numaralarının iletişime kapatılması, bu aramaları yapan bayilerin ilgili firma tarafından bayiliğine son verilmesi ve diğer firmaların da bu bayilerle çalışmaması, yeni abone veya abone taşınması için sadece şirket merkezlerinin uhdesinde bulunan müşteri çağrı merkezlerinin yetkili kılınması konularında çalışma yapılmasına karar verildi.
Bunun yanı sıra komisyonca, abone merkezlerinin yüz yüze yapılan satışlarda yetkili kılınması ve kamu kurumları tarafından bu firmalara en ağır cezaların verilmesi gibi öneriler üzerinde çalışma yapması da kararlaştırıldı.

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