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  4. Taal Yanardağı lav püskürtürken düğüne devam ettiler

Taal Yanardağı lav püskürtürken düğüne devam ettiler

13.01.2020 10:45 | Son Güncelleme

Filipinler'de bir çift, Taal Yanardağı'nın lav püskürtmeye başlamasına ve tahliye emri verilmesine rağmen dağa 10 kilometre mesafedeki parkta düğün yaptı. Çift nikah töreninden sonraki partiyi de iptal etmedi.

Taal Yanardağı lav püskürtürken düğüne devam ettiler

Filipinler'de bir çift, Taal Yanardağı'nın lav püskürtmeye başlamasına ve tahliye emri verilmesine rağmen dağa 10 kilometre mesafedeki parkta düğün yaptı. Çift nikah töreninden sonraki partiyi de iptal etmedi.

Ülkenin en aktif ikinci yanardağı Taal, Pazar günü önce duman ve kül ardından da lav püskürtünce, Filipinler Yanardağ Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü, alarm seviyesini 3'ten 4'e çıkarttı. En üst düzey alar seviyesi ise 5.

Büyük bir patlama olabileceği uyarısı yapılarak dağın 14 kilometre çevresinde yaşayan 450 bin kişi için tahliye emri verildi.

Volkan

Ancak Chino Vaflor ve Kat Bautista Palomar adlı çift, yanardağa çok yakın olmalarına rağmen düğüne devam etti. Üzerlerine kül yağmaya başladığını söyleyen davetliler, sosyal medyada dağ ve duman manzaralı fotoğraf ve videolar paylaştı.

Videolarda düğün alanının üzerinde koyu bir duman tabakasının oluştuğu ve şimşeklerin çaktığı görülüyor.

Düğün fotoğrafçısı Randolf Evan, BBC'ye "Hazırlıklar devam ederken saat 14.00 gibi yanardağdan beyaz duman yükselmeye başladı. Düğünün yapıldığı yer yüksekte olduğu için ve dağın altında olmadığı için bir tehlike görmediler. Üzerimize kül yapmaya başladı. Ancak karanlık çökünceye ve küller çamura dönüşmeye başlayıncaya kadar tehdit altında hissetmedik" dedi.

Evan, "Kimse düğünü erken bitirip gitmek istemedi. Sürpriz bir şekilde herkes çok sakindi. Davetliler, çiftin ailesi ve yakın arkadaşlarından oluşuyordu. Bu yüzden herkes kalmayı terci etti" diye konuştu.

Volkan

VOLKANİK TSUNAMİ UYARISI

Başkent Manila'nın 70 kilometre güneyindeki Taal Yanardağı son 450 yıl içinde 34 kez patladı. Yetkililer, patlama yaşanması durumunda çıkacak parçaların dalgalara yol açabileceği "volkanik tsunami" yaşanmasının da ihtimal dahilinde olduğu uyarısı yaptı.


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Anahtar Kelimeler:
düğün Filipinler Taal Yanardağı patlama

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