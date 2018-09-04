Tabakhane Vadisi'nde arkeolojik kazı çalışmaları

Trabzon'da Tabakhane Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tünel yapılacak alanda, arkeolojik kazı çalışması yürütülüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin, kentsel dönüşüm çalışması yapacağı Tabakhane Vadisi'nde tarihi eser bulunabileceği ihtimali üzerine yaptığı talep doğrultusunda bir ay önce kazı çalışması başlattıklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğü arkeologlarınca kazı sonunda hazırlanacak raporların, Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na iletileceğini belirten Ayvazoğlu, "Şu an çalışmalar tamamlanmak üzere. Kısa süre sonra raporlarımızı kurula ileteceğiz. Kurulun alacağı karar neticesinde de gerekli çalışmalar devam edecek ve ilgili belediyeye ulaştırılacak." dedi.

Ayvazoğlu, kazı çalışmasının Tabakhane Camisi ve köprünün çıkışındaki 50 metrekarelik bir alanı kapsadığını ifade ederek, çalışmalar nedeniyle trafiğin durdurulduğunu kaydetti.

Kazı çalışmaları sonucunda hazırlanan ve Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na sunulacak rapor doğrultusunda tünel projesinin şekilleneceği bildirildi.

