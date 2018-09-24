HABER

"Taban, CHP'de demokrasi kültürünün giderek kaybolduğundan şikayetçi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.09.2018 12:26 | Son Güncelleme

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz: - "Genel seçimlerde biz muhalefet olarak yenildik. Öz eleştiri yapmamız, demokratik olmamız lazım. Hata yapanın görevinden ayrılması lazım" - "Hiçbir zaman işlevi olmadı, doğru çalıştırılamadı. Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum"

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, CHP tabanının partide demokrasi kültürünün giderek kaybolduğundan şikayet ettiğini belirterek, "Genel seçimlerde biz muhalefet olarak yenildik. Ciddi bir sorgulama içine girmemiz, öz eleştiri yapmamız, demokratik olmamız lazım. Hata yapanın görevinden ayrılması lazım." dedi.

Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, dış politikanın hiç olmadığı kadar iç gelişmelerle doğrudan orantılı hale geldiğini savundu.

"Tek adam rejiminin ihdasıyla birlikte parlamentonun etkinliğinin, gücünün önemli ölçüde tırpanlandığını" iddia eden Yılmaz, komisyonların da işlevini kaybetme noktasına geldiğini söyledi.

Yılmaz, TBMM Dışişleri Komisyonunun artık tamamen yurt dışı gezilerine dönüştüğünü, bu komisyonun hiçbir zaman işlevini tam olarak yapamadığını ileri sürdü.

Dış politikanın şahsileştirildiğini, bürokrasinin devreden çıkartıldığını savunan Yılmaz, "Hiçbir zaman işlevi olmadı, doğru çalıştırılamadı. Bu kadar uğraşımıza rağmen hiçbir sonuç elde edemeyen Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. Bundan sonra dış politikayla ilgilenmeyeceğim anlamına gelmiyor. Daha fazla ilgileneceğiz. AKP'nin türevi bir siyaseti asla kabul edemeyiz. Onların emrettiği, uygun bulduğu, onayladığı gibi bir kişi asla olmadık, olmayacağız." diye konuştu.

-"O zaman AKP'den farkımız ne?"

Bir soru üzerine Yılmaz, 1 aydır arazide olduğunu, vatandaşların taleplerini, şikayetlerini dinlediğini anlattı.

CHP tabanının, partide demokrasi kültürünün giderek kaybolduğundan şikayetçi olduğunu, bir öz eleştiri kültürünün kalmadığını savunan Öztürk Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bizim o zaman AKP'den farkımız ne? Niçin biz o zaman AKP'yi eleştiriyoruz? Neden 'tek adam' diyoruz? Eğer aynısını yapacaksak, topluma bir hesap veremeyeceksek, başarısızlık olduğunda bunu diyemeyeceksek, o zaman diğerlerinden ne farkımız var? CHP'nin kökleri Kuvayımilliye'ye dayanan, Atatürk'ün bütün devrimleri yaptığı bir partidir. Bu parti eleştiriden korkmayan bir partidir. Bir makam partisi değil ideal partisidir. Koltuk, rant partisi değildir. Bazı insanların, 'aman bir şey olayım' diye can attığı bir parti hiç değildir. Doğru noktada durmamız lazım. Doğru nokta, toparlanıp yerel seçimlerde iktidar olabilmektir. Genel seçimlerde biz muhalefet olarak yenildik. Bunun özeleştirisinin açıkça yapılması lazım. 2 milletvekili seçimine, bir referanduma girdim. Üçünden de zaferle çıktım buraya geldiğimde boynumuz bükük. Bu partiyi birilerine belli makamlarda tutmak için mi bütün koşturmamız? Bizim ciddi bir sorgulama içine girmemiz, özeleştiri yapmamız, demokratik olmamız lazım. Hata yapanın görevinden ayrılması lazım. Ancak o zaman inandırıcı olabiliriz. Milletle inatlaşılmaz, milletin verdiği mesajı almayanlarlar millet ile ters düşer. Milletin oyu ancak millet dinlenerek alınır."

PARTNERBunu herkes yapıyor, bir hastalığı mı işaret ediyor? Bunu herkes yapıyor, bir hastalığı mı işaret ediyor?
MHP af teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduMHP af teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe’ye dönüyorCumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe’ye dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
basın toplantısı dışişleri komisyonu istifa Öztürk Yılmaz TBMM

En Çok Okunan Haberler

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

Otomotiv sektörüne ÖTV düzenlemesi

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

'En Büyük Savaş' : Bugüne kadar alınan en sert karar

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

Kadın 'kocam evde yok gel' diye mesaj attı, oğlu öldürdü

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Çukur'da flaş ayrılık! Usta oyuncu Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu!

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

Elleri ve ayakları birden karardı! Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

İYİ Parti ve CHP'de ittifak bombası! İşte Ankara için konuşulan ortak aday

İYİ Parti ve CHP'de ittifak bombası! İşte Ankara için konuşulan ortak aday

Abdüllatif Şener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili çarpıcı iddia

Abdüllatif Şener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili çarpıcı iddia

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'li Öztürk Yılmaz, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa etti

CHP'li Öztürk Yılmaz, Dışişleri Komisyonu üyeliğinden istifa etti

MHP af teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu

MHP af teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe’ye dönüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe’ye dönüyor

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

AK Partili Aydın Ünal: Her köşeden beton fışkırıyor, ipin ucu kaçtı

Erdoğan'ın ABD'deki programında dikkat çeken anlar

Erdoğan'ın ABD'deki programında dikkat çeken anlar

İstemihan Talay CHP Mersin Büyükşehir adaylığını açıkladı

İstemihan Talay CHP Mersin Büyükşehir adaylığını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.