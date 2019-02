Taban: “İnegöl her şeye değer”

İnegöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 2018 yılında ortaya koyduğu çalışmalar hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz 2018 yılı içerisinde şehri rahatlatacak dinlenme mekânları, otopark alanları, çocuk parkları, koruluk alanları vb. sosyal donatı alanları oluşturarak İnegöl’e artı bir değer kattı. İnegöl için çalışıyor ve üretiyoruz. İnegöl’e gönülden bağlıyız. İnegöl her şeye değer” dedi.

İnegöl Belediyesi, yaşamaktan mutluluk duyulan bir şehri ön plana çıkarmak için personeliyle gece gündüz demeden hizmet seferberliğine devam ediyor. İnegöl’ün bütün güzelliklerini koruyup yenileme ve çağın ihtiyaçlarını dikkate alarak hayallerdeki İnegöl’ü kurmanın gayreti içerisinde olduklarını belirten Başkan Taban, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz de bütün personel ve ekipmanıyla şehrimize nefes aldıracak, görselliğine katkı koyacak ve yaşamaktan mutluluk duyan gülen yüzlerin artması için 2018 yılını dur durak bilmeden geçirdi. Allah nasip ederse önümüzdeki dönemde de bir bir önemli projeleri hayata geçireceğiz. Yeni dönemde yapılacak çok iş var. Vatandaşlarımızın mutlu bir şehirde yaşamaları adına elimizden gelen ne varsa yapacağız. Gönül belediyeciliği bizim hizmetlerimizin ön sözü olacak. Tevazu, samimiyet ve gayret ile halkımızın her zaman yanında olacağız” dedi.

Kent görselliğini öne çıkaran ve İnegöl’e nefes aldıracak projeleri bir bir hayata geçirdiklerini belirten Taban, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz 57 çalışanıyla her geçen gün hizmet ağını artırarak şehrimizin dört bir tarafında halkımızın taleplerini sürekli ön planda tutarak, vatandaşlarımızın refah seviyesini artırmaya yönelik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yaptığımız tüm hizmetler İnegöl için” açıklamasında bulundu.

Geleceğin teminatı olan çocuklara yönelik 2018 yılı içerisinde hizmetine sunulan çocuk oyun alanlarını sıralayan Taban, “Merkez ve kırsal ayrımı yapmadan şehrin dört bir tarafında çocuklarımızın yüzlerini güldürmeyi başardık. Toplam 36 yere çocuk oyun alanlarını kazandırdık. Tabii bütün bunları yaparken bizim vatandaşlarımızdan istediğimiz bu güzelim parklara sahip çıkmaları. Parklarımıza sahip çıkmak bu şehrin değerlerine sahip çıkmaktır” diye konuştu.

İnegöl Belediyesi eski Başkanlarından Kemal Özkan’ın isminin verildiği sosyal donatı alanıyla vefanın en güzel örneğini sergilemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Taban, “Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği üyesi bir belediye olarak oluşturduğumuz koruluk alanları ile şehrimize nefes aldıracak yeni mekanlar kazandırdık. Özellikle mahallelerimize kazandırdığımız otopark uygulamalarımız bu çalışmalarımızın başında gelmektedir. 2018 yılı içerisinde Mesudiye Mahallesi Yunus Emre Sokağa 64 araçlık, Süleymaniye Mahallesi Sadri Akçan Sokağa 11 araçlık, Süleymaniye Mahallesi Ocakkur Sokağa 64 araçlık ve Yeni Mahalle Nokta Sokağa 41 araçlık otopark olmak üzere toplamda 180 araçlık mahalle otoparkını daha halkımızın hizmetine açmanın mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

Belediye meydanında yapılan kavşak düzenlemesinin ardından belediye binası önünde bulunan parkın da yenilenmesiyle şehrin albenisini artırdıklarını belirten Taban, “Kulaca Mahallesi’ne meydan düzenleme çalışması, Hamidiye Mahallesi Park Caddesi Kuğulu Park’a fitness spor alanı, Cerrah Mahallesi Kalburt Bölgesine, Turgutalp Mahallesi Marmara Sokağa ve Yunus Emre Spor Kompleksi’ne fitness spor alanı ve semt sahası yaparak hem mahallelere değer katıyor, hem de sosyal hayatı canlandırıyoruz” dedi.