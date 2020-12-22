Tabanca hırsızlığına adli kontrol

Samsun’da bohçacı kılığında girdiği evden ruhsatlı tabancayı çalan kadın hırsız, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Aksu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Hanife G.(47), bohçacı kılığında girdiği evde ev sahibi kadını oyalayıp yatak odasından ruhsatlı tabancayı çaldı. Tabancanın çalındığını fark eden ev sahibi K.S.(68), jandarmaya şikayette bulundu. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları araştırmada tabancayı Hanife G.’nin çaldığını tespit etti. Jandarma ekipleri, Hanife G.’yi İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi’nde yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen Hanife G., savcıya ifade verdikten sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Hanife G., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

