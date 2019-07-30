Tabanca ile ateş eden alacaklısının üzerine yürüdü

Kadir KAZIN/ HENDEK (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Hendek ilçesinde, H.P. alacaklı olduğu M.G.’ye kurşun yağdırdı. M.G. silahla ateş eden H.P.’nin üzerine doğru yürürken bacaklarından vuruldu. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde, Hendek Küçük Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. H.P. alacaklı olduğu M.G.'ye ait dükkana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde H.P aracıyla gelerek M.G.'ye ateş etmeye başladı. Daha sonra aracından inen H.P. silahı ile ateş etmeye devam ederken, M.G. üzerine doğru yürüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi, bacaklarından yaralanan M.G.'ye ilk müdahalede bulundu. Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.G. tedavi altına alındı. H.P., Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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