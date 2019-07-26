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Tabanca ile oynarken arkadaşını öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 09:51 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’da sokakta otururken yanındaki tabanca ile oynayan B.Y.,(19), silahın ateş alması ile arkadaşı Murat Kökoğlu'nu (19) başından vurdu.

Tabanca ile oynarken arkadaşını öldürdü

Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)- ADIYAMAN’da sokakta otururken yanındaki tabanca ile oynayan B.Y.,(19), silahın ateş alması ile arkadaşı Murat Kökoğlu'nu (19) başından vurdu. Hastaneye götürülen Kökoğlu, yaşamını yitirdi.
Olay, dün gece saatlerinde Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Arkadaşları ile boş bir arazide oturan B.Y. yanındaki tabancayı çıkararak oynamaya başladı. Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan mermi karşısında oturan arkadaşı Murat Köklüoğlu’nun başına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Kökoğlu, burada doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Genç adamın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü. Polis ekipleri, arkadaşının ölümüne neden olan B.Y. gözaltına alarak emniyete götürdü.

FOTOĞRAFLI

Tabanca ile oynarken arkadaşını öldürdü

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