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Tabanca ile oynarken yanlışlıkla ablasını vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 01:18 | Son Güncelleme

Manisa’da babasının ruhsatsız tabancasıyla oynayan 13 yaşındaki bir çocuk yanlışlıkla ablasını boynundan vurarak yaraladı.Olay, Yunusemre ilçesi Merkez Efendi Mahallesi 3905 sokak üzerinde bir apartmanın ikinci katında saat 21.30 sıralarında meydana geldi.

Tabanca ile oynarken yanlışlıkla ablasını vurdu

Manisa’da babasının ruhsatsız tabancasıyla oynayan 13 yaşındaki bir çocuk yanlışlıkla ablasını boynundan vurarak yaraladı.
Olay, Yunusemre ilçesi Merkez Efendi Mahallesi 3905 sokak üzerinde bir apartmanın ikinci katında saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi H.F.K. evde babasının ruhsatsız silahı ile kimseden habersiz oynarken tabancanın yanlışlıkla ateş alması sonucu 15 yaşındaki ablası F.K.’yı boynundan vurdu. Silah sesinin duyulması üzerine baba E.K.(43) ve S. K. (40) kızlarını yerde kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri yaralı F.K.’yı ambulansla Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırdı. Sağlık ekipleriyle birlikte eve gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri baba E.K.’yı gözaltına aldı. Tabanca incelenmek üzere emniyete götürüldü. Hastanede yoğun bakıma alınan F.K.’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tabanca ile oynarken yanlışlıkla ablasını vurdu

Tabanca ile oynarken yanlışlıkla ablasını vurdu

Tabanca ile oynarken yanlışlıkla ablasını vurdu

Her yıl bunu yapıyorlar! Kış ayı biter bitmez dışarı çıkıp... Her yıl bunu yapıyorlar! Kış ayı biter bitmez dışarı çıkıp...
13 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken ablasını vurdu 13 yaşındaki çocuk tabancayla oynarken ablasını vurdu 
Ahşap ev alev alev yandıAhşap ev alev alev yandı
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