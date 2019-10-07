Tabanca tutukluk yaptı, kaçmaya çalıştı ancak başaramadı

Antalya’da iki komşu arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Komşulardan biri silahını çekip tetiğe bastı ancak tabanca tutukluk yaptı. Kaçmaya fırsat bulamayan şahıs, arka arkaya ateşlenen silahtan çıkan 5 kurşunla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan şahıs kurtarılamadı.

Olay saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi 3546 Sokak üzerinde meydana geldi.İddiaya göre Celil D., aralarında husumet bulunan Bayram Kır’ı sokak başında arkadaşları ile sohbet ederken gördü.Yakındaki evine giden Celil D., tabancasını alarak Bayram Kır’ın yanına geldi. Celil D., ilk tetiğe bastığında tabanca tutukluk yaptı. Arkadaşlarının, ‘Bayram kaç bu adam seni öldürecek’ diye bağırmasının ardından Celil D., Bayram Kır’a 5 al ateş etti. Celil D., olay yerinden kaçarken Kır, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Celil D., olay yerinin yaklaşık 100 metre ilerisindeki evinde olayda kullandığı silahla birlikte motosikletli yunus timleri tarafından yakalandı. Olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaparken, Celil D.’nin iki engelli çocuğunun hiçbir şeyden habersiz balkondan oturarak polislere baktığı görüldü.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin ifade işlemlerinin ardından zanlı ekip aracıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Bayram Kır ve Celil D.’nin yaklaşık 8 yıldır aynı mahallede komşu oldukları öğrenildi.

