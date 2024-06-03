Son dakika | Tabancalar say say bitmedi! Doğu illerine sevk edilirken yakalandı: Aracı silah deposuna çevirmişler

Son dakika haberi: Adeta silah deposuna çevrilen araç Doğu illerine sevkiyatını gerçekleştiremeden Mercek-20 operasyonu için düğmeye basıldı. Araçtan 225 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli de yakalandı.

KONYA'DAN DOĞU İLLERİNE YASA DIŞI SİLAH SEVKİYATI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Konya’da yasa dışı faaliyet gösteren silah imalathanelerinden temin edilen tabancaları, doğu illerine sevk ettiği tespit edilen bir araca yönelik "Mercek-20" operasyonu düzenlendi.

Operasyon sonucu 225 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





