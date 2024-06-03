Son dakika | Tabancalar say say bitmedi! Doğu illerine sevk edilirken yakalandı: Aracı silah deposuna çevirmişler

Son dakika haberi: Adeta silah deposuna çevrilen araç Doğu illerine sevkiyatını gerçekleştiremeden Mercek-20 operasyonu için düğmeye basıldı. Araçtan 225 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli de yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Konya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Konya’da yasa dışı faaliyet gösteren silah imalathanelerinden temin edilen tabancaları, doğu illerine sevk ettiği tespit edilen bir araca yönelik "Mercek-20" operasyonu düzenlendi.
Operasyon sonucu 225 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve 2 şüpheli yakalandı.
(İHA)