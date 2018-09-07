HABER

Tabancasını kontrol ederken kendini vuran doktor toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 16:33 | Son Güncelleme

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, düğünde tutukluk yapan tabancasını kontrol etmek isterken kendisini vurması sonucu hayatını kaybeden aile hekimi Hasan Akdemir (39) son yolculuğuna uğurlandı.

Tabancasını kontrol ederken kendini vuran doktor toprağa verildi

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Akşehir ilçesinde, düğünde tutukluk yapan tabancasını kontrol etmek isterken kendisini vurması sonucu hayatını kaybeden aile hekimi Hasan Akdemir (39) son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, önceki gece Kozağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Bir tanıdığının düğününe davetli olarak katılan Akşehir 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Hasan Akdemir, iddiaya göre düğünde eline aldığı tabancasıyla havaya ateş açmaya başladı. Bir süre sonra tutukluk yapan tabancasını kontrol etmek isteyen Akdemir, silahın ateş alması sonucu başından vuruldu. Davetlilerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akdemir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ALKOL İDDİASI
Düğünde alkol aldığı öne sürülen Hasan Akdemir'in, havay ateş açtığı tabancayı şakayla arkadaşlarına doğru yönelttiği, arkadaşlarının 'silahla şaka olmaz' demesi üzerine tabancanın tutukluluk yaptığını, o nedenle bir şey olmayacağını söylediği öğrenildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Hasan Akdemir'in otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen cenazesi memleketi Doğanhisar ilçesine bağlı Çınaroba Mahallesi’ne getirildi. Cenazeye Doğanhisar Kaymakamı Abdülkerem Abbasoğlu, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Ak Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Akdemir’in meslektaşları ve yakınları katıldı. Akdemir'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

FOTOĞRAFLI

Tabancasını kontrol ederken kendini vuran doktor toprağa verildiTabancasını kontrol ederken kendini vuran doktor toprağa verildiTabancasını kontrol ederken kendini vuran doktor toprağa verildiTabancasını kontrol ederken kendini vuran doktor toprağa verildi

PARTNER'Kadınım gülüyorsa dünya gülüyor demektir''Kadınım gülüyorsa dünya gülüyor demektir'
Yaptığını görünce şoka girip bayıldı!Yaptığını görünce şoka girip bayıldı!
İstanbul'da 1,5 milyon TL'lik korsan kitap operasyonuİstanbul'da 1,5 milyon TL'lik korsan kitap operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Bağ-Kur'luların emeklilik için gerekli prim gün sayısı SGK'lı çalışanlarla eşitlenecek

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Uyanış filminin yönetmeni 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Uyanış filminin yönetmeni 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

Çalışma Bakanlığı'ndan 80 bin kişiye iş fırsatı

Çalışma Bakanlığı'ndan 80 bin kişiye iş fırsatı

Suriye'den çok sert açıklama: Geri alacağız

Suriye'den çok sert açıklama: Geri alacağız

İlginizi Çekebilir

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Bursa'da ahlak bürodan eğlence mekanlarına baskın

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

Niğde'de düğünde şok olay! Kardeşi çıktı

Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı

Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı

Konya'da namaz kılmak için camiye gelen vatandaşlar büyük şok yaşadı

Konya'da namaz kılmak için camiye gelen vatandaşlar büyük şok yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yaptığını görünce şoka girip bayıldı!

Yaptığını görünce şoka girip bayıldı!

Dilencinin anlattıkları akıllara durgunluk verdi! '10 bin liram çalındı'

Dilencinin anlattıkları akıllara durgunluk verdi! '10 bin liram çalındı'

Birlikte yaşadığı kadın evi terk edince...

Birlikte yaşadığı kadın evi terk edince...

Masaj salonunda basıldılar! Şok detaylar

Masaj salonunda basıldılar! Şok detaylar

Köpek havlaması mahalleli ile inşaat işçilerini birbirine düşürdü

Köpek havlaması mahalleli ile inşaat işçilerini birbirine düşürdü

5 yaşındaki Eren, tatil köyünün havuzunda boğuldu

5 yaşındaki Eren, tatil köyünün havuzunda boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.