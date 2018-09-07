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Tabancasını kontrol ederken kendini vuran doktor toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 17:09 | Son Güncelleme

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, düğünde tutukluk yapan tabancasını kontrol etmek isterken kendisini vurması sonucu hayatını kaybeden aile hekimi Hasan Akdemir (39) son yolculuğuna uğurlandı.

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Akşehir ilçesinde, düğünde tutukluk yapan tabancasını kontrol etmek isterken kendisini vurması sonucu hayatını kaybeden aile hekimi Hasan Akdemir (39) son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, önceki gece Kozağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Bir tanıdığının düğününe davetli olarak katılan Akşehir 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak görev yapan Dr. Hasan Akdemir, iddiaya göre düğünde eline aldığı tabancasıyla havaya ateş açmaya başladı. Bir süre sonra tutukluk yapan tabancasını kontrol etmek isteyen Akdemir, silahın ateş alması sonucu başından vuruldu. Davetlilerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akdemir, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ALKOL İDDİASI

Düğünde alkol aldığı öne sürülen Hasan Akdemir'in, havay ateş açtığı tabancayı şakayla arkadaşlarına doğru yönelttiği, arkadaşlarının 'silahla şaka olmaz' demesi üzerine tabancanın tutukluluk yaptığını, o nedenle bir şey olmayacağını söylediği öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Hasan Akdemir'in otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen cenazesi memleketi Doğanhisar ilçesine bağlı Çınaroba Mahallesi’ne getirildi. Cenazeye Doğanhisar Kaymakamı Abdülkerem Abbasoğlu, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Ak Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Akdemir’in meslektaşları ve yakınları katıldı. Akdemir'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

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