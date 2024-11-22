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Tabancasını temizlerken 8 yaşındaki çocuğu vurmuştu! Alkollü çıkan polis açığa alındı

22.11.2024 00:53
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Aksaray'da tabancasını temizlediği sırada tabancanın ateş alması sonucu bir çocuğu vuran polis memurunun alkollü olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan polis memuru açığa alınırken ağır yaralanan çocuğun hastanede tedavisi sürüyor.

Tabancasını temizlerken 8 yaşındaki çocuğu vurmuştu! Alkollü çıkan polis açığa alındı

Olay, 19 Kasım 2024 tarihinde Büyük Bölcek Mahallesi Polis Lojmanları önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, polis lojmanlarında koruma görevlisi olan polis memuru G.Ö., görev başında bahçedeki güvenlik kulübesinde tabancasını temizlemek istedi.

TABANCASINI TEMİZLERKEN 8 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU VURDU

Temizlediği esnada polis memurunun dikkatsizliği sonucu tabanca aniden ateş alırken, tabancadan çıkan kurşun sokakta oynayan 8 yaşındaki E.C.D. isimli çocuğa isabet etti. Ağır yaralanan çocuk ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

POLİS ALKOLLÜ ÇIKTI, AÇIĞA ALINDI

Gözaltına alınan polis memuru sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken, burada yapılan tetkiklerde alkollü olduğu belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğünün inceleme yaptığı, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının da tahkikat başlattığı olayla ilgili polis memuru açığa alındı.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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polis Aksaray
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