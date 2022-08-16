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Tabancasını temizlerken kendini öldürdü!

16.08.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Ceyhan'da bir kişi, temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldıran şahıs, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tabancasını temizlerken kendini öldürdü!

Adana'nın Ceyhan ilçesinde temizlediği tabancanın kazara ateş alması sonucu başından vurulan Doğukan Yıldız (18), hayatını kaybetti.

Olay, bugün öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Şahin Özbilen Mahallesi'nde meydana geldi. Ruhsatsız olduğu iddia edilen tabancayı tamezliyen Doğukan Yıldız, silahın kazara ateş alması sonucu başına isabet eden kurşunla yaralandı.

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Ağır yaralı Yıldız, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Yıldız'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana tabanca
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