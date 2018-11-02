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Tabancasıyla intihar eden teğmen toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 15:33 | Son Güncelleme

İZMİR'in Foça ilçesinde, beylik tabancasıyla başına ateş edip yaşamına son veren Teğmen İhsan D.(27), Antalya'da toprağa verildi.

Tabancasıyla intihar eden teğmen toprağa verildi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)- İZMİR'in Foça ilçesinde, beylik tabancasıyla başına ateş edip yaşamına son veren Teğmen İhsan D.(27), Antalya'da toprağa verildi.
Foça Deniz Üssü Amfibi Tugay Komutanlığı'nda görevli Teğmen İhsan D. geçen salı gündüz saatlerinde intihar girişiminde bulundu. Bilinmeyen nedenle bunalıma girdiği öne sürülen İhsan D., beylik tabancasıyla başına ateş etti. Silah sesi üzerine durumu fark edenlerin haber vermesiyle gelen ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldıran İhsan D. burada yaşamını yitirdi.
Teğmen İhsan D. için memleketi Antalya'nın Manavgat ilçesi Karacalar Mahallesi'ndeki evinin önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, askeri erkan, İhsan D.'nin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
EŞİ ŞAPKASINI TAKTI
Törene, İhsan D.'ninn şapkasını takarak katılan eşi Zeynep Kaya D. , gözyaşı döktü. Ayakta durmakta zorlanan Zeynep Kaya D.'yi yakınları teselli etmeye çalıştı. İhsan D.'nin cenazesi kılınan namazın ardından Akharmanlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.
İhsan D. ve Zeynep Kaya D.'nin, kısa süre önce nikah kıydığı ve düğün hazırlığı yaptığı belirtildi.

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Tabancasıyla intihar eden teğmen toprağa verildiTabancasıyla intihar eden teğmen toprağa verildi

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