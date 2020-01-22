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  4. Tabancasıyla oynayan kişi kazara kendini vurdu

Tabancasıyla oynayan kişi kazara kendini vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 07:15 | Son Güncelleme

Adana’da bir kişi tabancasıyla oynadığı sırada yanlışlıkla kendini başından vurarak ağır yaralandı.Olay, Yüreğir İlçesi Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı üzerinde bulunan bir bakkalın önünde gerçekleşti.

Adana’da bir kişi tabancasıyla oynadığı sırada yanlışlıkla kendini başından vurarak ağır yaralandı.
Olay, Yüreğir İlçesi Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı üzerinde bulunan bir bakkalın önünde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Selahattin Bayram, kız kardeşiyle kendilerine ait bakkalda bulundukları sırada Bayram tabancasıyla oynamaya başladı.
İddiaya göre kız kardeşini korkutmak istediği sırada Bayram, yanlışlıkla kendini vurdu. Çevredeki vatandaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen sağlık ekipleri Bayram’ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Bayram’ın durumun ağır olduğu öğrenildi.
Polis, Selahattin Bayram’ın kız kardeşinin ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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