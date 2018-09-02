Tabancayla 2 kişiyi yaraladı, yeğeninden suçu üstlenmesini istedi

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, kız isteme kavgasında 2 kişiyi tabancayla yaralayan Ekrem Kurt (50), yeğeni İ.K.'dan (17) suçu üstlenmesini istedi. Sorguya alınan İ.K., 'Amcam yaptı' diye itiraf edince Ekrem Kurt tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Ağcalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir K. (21), sevdiği kız İlknur K.'yı ailesinden istetti ancak aile 'Yaşı küçük' diyerek vermedi. 3 gün önce İlknur K. ile Kadir K. Afşin'e gezmeye gitti ancak kız tarafının ihbarı üzerine Göksun'da uygulama noktasında durdurularak Göksun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Genç kız burada kendi rızasıyla gittiğini belirtirken, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.
2 YARALI 8 GÖZALTI
İddiaya göre, Kadir K.'nın akrabaları araçlar ile dün akşam Ağcalı Mahallesi'ndeki İlknur K.'nın evine gitti. İki aile arasında kavga çıktı. Bu sırada kızın ninesi Ayşe K. (79) kolundan, amcası Rüstem K. (40) ise sırtından tabancayla yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla götürüldükleri hastanede tedaviye alındı. İhbar üzerine olay yerine giden polis, aralarında Kadir K.'nın babası, kardeşleri ve amcalarının da olduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.
'YAŞIN KÜÇÜK AZ YATARSIN'
Sorguya alınan şüphelilerden Kadir K.'nın erkek kardeşi İ.K., olayda karşı tarafın amcasına saldırdığını, bunu görünce dayanamayıp tabancayla ateş ettiğini söyledi, daha sonra da polislerle birlikte giderek tabancayı sakladığı yerden çıkarıp teslim etti. Ancak polisler, İ.K.'nın söylediklerine inanmadı. Bunun üzerine İ.K., 2 kişiyi amcası Ekrem Kurt'un yaraladığını itiraf ederek, "Amcam 'Senin yaşın küçük, olayı sen üstlen sen az yatarsın' diyerek tabancayı bana verdi" dedi. Bunun üzerine Ekrem Kurt, suçunu itiraf ederek ifadesinde, "Olayda ateş ettim. Beni yere düşürdüler ve sonrasını hatırlamıyorum" dedi.
Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ekrem Kurt, tutuklandı.
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