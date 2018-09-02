HABER

Tabancayla 2 kişiyi yaraladı, yeğeninden suçu üstlenmesini istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2018 08:57 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, kız isteme kavgasında 2 kişiyi tabancayla yaralayan Ekrem Kurt (50), yeğeni İ.K.'dan (17) suçu üstlenmesini istedi.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, kız isteme kavgasında 2 kişiyi tabancayla yaralayan Ekrem Kurt (50), yeğeni İ.K.'dan (17) suçu üstlenmesini istedi. Sorguya alınan İ.K., 'Amcam yaptı' diye itiraf edince Ekrem Kurt tutuklandı. Olay, dün akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Ağcalı Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir K. (21), sevdiği kız İlknur K.'yı ailesinden istetti ancak aile 'Yaşı küçük' diyerek vermedi. 3 gün önce İlknur K. ile Kadir K. Afşin'e gezmeye gitti ancak kız tarafının ihbarı üzerine Göksun'da uygulama noktasında durdurularak Göksun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Genç kız burada kendi rızasıyla gittiğini belirtirken, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. 2 YARALI 8 GÖZALTI İddiaya göre, Kadir K.'nın akrabaları araçlar ile dün akşam Ağcalı Mahallesi'ndeki İlknur K.'nın evine gitti. İki aile arasında kavga çıktı. Bu sırada kızın ninesi Ayşe K. (79) kolundan, amcası Rüstem K. (40) ise sırtından tabancayla yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla götürüldükleri hastanede tedaviye alındı. İhbar üzerine olay yerine giden polis, aralarında Kadir K.'nın babası, kardeşleri ve amcalarının da olduğu 8 kişiyi gözaltına aldı. 'YAŞIN KÜÇÜK AZ YATARSIN' Sorguya alınan şüphelilerden Kadir K.'nın erkek kardeşi İ.K., olayda karşı tarafın amcasına saldırdığını, bunu görünce dayanamayıp tabancayla ateş ettiğini söyledi, daha sonra da polislerle birlikte giderek tabancayı sakladığı yerden çıkarıp teslim etti. Ancak polisler, İ.K.'nın söylediklerine inanmadı. Bunun üzerine İ.K., 2 kişiyi amcası Ekrem Kurt'un yaraladığını itiraf ederek, "Amcam 'Senin yaşın küçük, olayı sen üstlen sen az yatarsın' diyerek tabancayı bana verdi" dedi. Bunun üzerine Ekrem Kurt, suçunu itiraf ederek ifadesinde, "Olayda ateş ettim. Beni yere düşürdüler ve sonrasını hatırlamıyorum" dedi. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ekrem Kurt, tutuklandı.

PARTNERÖzel fotoğraflarını yayınlayan hacker yakalandı!Özel fotoğraflarını yayınlayan hacker yakalandı!
Bandırma'da yolcu minibüsü devrildi: 10 yaralıBandırma'da yolcu minibüsü devrildi: 10 yaralı
Eşinin bileziklerini pense ile keserek TOKİ'den aldığı evin taksidini ödemeye çalışan kocaya 5 yıl hapis!Eşinin bileziklerini pense ile keserek TOKİ'den aldığı evin taksidini ödemeye çalışan kocaya 5 yıl hapis!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ konusunda uyardığı Kırgızistan Cumhurbaşkanı yine aynı şeyi yaptı

Dolar yükseldikçe ABD Büyükelçiliği de yükseliyor

Dolar yükseldikçe ABD Büyükelçiliği de yükseliyor

Maç sonrası Kadıköy'de olay! Volkan Demirel sahaya girdi

Maç sonrası Kadıköy'de olay! Volkan Demirel sahaya girdi

Defne Samyeli'den çok konuşulacak Cem Yılmaz paylaşımı

Defne Samyeli'den çok konuşulacak Cem Yılmaz paylaşımı

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da MEB Bakanı Ziya Selçuk hakkında flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'da dolar açıklaması: Yavaş yavaş son vermek gerekiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Eşinin bileziklerini pense ile keserek TOKİ'den aldığı evin taksidini ödemeye çalışan kocaya 5 yıl hapis!

Eşinin bileziklerini pense ile keserek TOKİ'den aldığı evin taksidini ödemeye çalışan kocaya 5 yıl hapis!

Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı

Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı

Tartıştığı kocasına öyle bir şey yaptı ki!

Tartıştığı kocasına öyle bir şey yaptı ki!

Adana'da gece yarısı şüpheli ölüm!

Adana'da gece yarısı şüpheli ölüm!

Konya'da namaz kılmak için camiye gelen vatandaşlar büyük şok yaşadı

Konya'da namaz kılmak için camiye gelen vatandaşlar büyük şok yaşadı

Herkes bunu konuşuyor! Sosyal medyayı karıştıran fotoğraf

Herkes bunu konuşuyor! Sosyal medyayı karıştıran fotoğraf

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.