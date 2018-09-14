HABER

Tabancayla 2 kişiyi yaralayan şüpheli adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 15:26 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, tartıştığı Turabi A.'yı tabancayla ateş ederek göğsünden ve kasığından, Halil S.'yi da ayağından yaralayıp kaçan Aziz Ö.

Tabancayla 2 kişiyi yaralayan şüpheli adliyede

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, tartıştığı Turabi A.'yı tabancayla ateş ederek göğsünden ve kasığından, Halil S.'yi da ayağından yaralayıp kaçan Aziz Ö. yakalandı. Aziz Ö. yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, önceki gün Şirintepe Mahallesi Bursa Caddesi'nde meydana geldi. Tütün satışı yapan Aziz Ö. ile Turabi A. ve ağabeyi Yakup A. arasında, iddiaya göre, sosyal medya üzerinden karşılıklı küfürleşme oldu. Taraflar, daha sonra Bursa Caddesi'nde karşılaşınca aralarında kavga çıktı. Aziz Ö., tabancayla ateş ederek, Turabi A.'yı göğsünden ve kasığından yaraladı. Seken kurşunlardan biri de olayla ilgisi bulunmayan Halil S.'nin sağ ayağına isabet etti. Turabi A., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Halil S. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Olay yerinden kaçan Aziz Ö., dün gece polis ekipleri tarafından olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Aziz Ö. yapılan sorgulamasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

Tabancayla 2 kişiyi yaralayan şüpheli adliyede

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
TSK: Son bir haftada, biri sözde lider kadroda olmak üzere 54 terörist etkisiz hale getirildiTSK: Son bir haftada, biri sözde lider kadroda olmak üzere 54 terörist etkisiz hale getirildi
Evinde tüfek ve tabancalarla yakalandıEvinde tüfek ve tabancalarla yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Füzeler havalandı! Gerilim çok yüksek

Mahallenin Muhtarları dizisinin Fadime'si son görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Mahallenin Muhtarları dizisinin Fadime'si son görüntüsüyle şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Sakarya'daki esnaf lokantasının yemek fiyatları sosyal medyayı şaşkına çevirdi

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Evini su basan Demet Akalın isyan etti! 'Ben size ne yaptım?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar

Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar

Urartu'nun son kadınları Van'dan çıktı!

Urartu'nun son kadınları Van'dan çıktı!

Zeytinburnu'nda Afgan genç boğazı kesilerek öldürüldü

Zeytinburnu'nda Afgan genç boğazı kesilerek öldürüldü

Anlaşmazlık yaşayan baba-oğulun arasına tel örgüler girdi

Anlaşmazlık yaşayan baba-oğulun arasına tel örgüler girdi

Bu eşyaları hatırlıyor musunuz? Sosyal medya bunu konuşuyor

Bu eşyaları hatırlıyor musunuz? Sosyal medya bunu konuşuyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Suriyeli gerilimi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Suriyeli gerilimi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.