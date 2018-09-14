Tabancayla 2 kişiyi yaralayan şüpheli adliyede

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, tartıştığı Turabi A.'yı tabancayla ateş ederek göğsünden ve kasığından, Halil S.'yi da ayağından yaralayıp kaçan Aziz Ö. yakalandı. Aziz Ö. yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, önceki gün Şirintepe Mahallesi Bursa Caddesi'nde meydana geldi. Tütün satışı yapan Aziz Ö. ile Turabi A. ve ağabeyi Yakup A. arasında, iddiaya göre, sosyal medya üzerinden karşılıklı küfürleşme oldu. Taraflar, daha sonra Bursa Caddesi'nde karşılaşınca aralarında kavga çıktı. Aziz Ö., tabancayla ateş ederek, Turabi A.'yı göğsünden ve kasığından yaraladı. Seken kurşunlardan biri de olayla ilgisi bulunmayan Halil S.'nin sağ ayağına isabet etti. Turabi A., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Halil S. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Olay yerinden kaçan Aziz Ö., dün gece polis ekipleri tarafından olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Aziz Ö. yapılan sorgulamasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.
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