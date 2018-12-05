HABER

Tabancayla başından vurulan Tolga, 18 gün sonra öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 16:29 | Son Güncelleme

BOLU'da, husumetli 2 grup arasında çıkan kavgada başından vurularak ağır yaralanan Tolga Kurul (22), 18 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tabancayla başından vurulan Tolga, 18 gün sonra öldü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, husumetli 2 grup arasında çıkan kavgada başından vurularak ağır yaralanan Tolga Kurul (22), 18 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, 17 Kasım günü Çıkınlar Mahallesi 72 Konutlar Mevkii'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan Tolga Kurul ve Emrah Tokuş, beraberlerine yakınlarını da alarak, mahallede buluştu. İki grup arasında yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerine polisin gelmesiyle taraflar kaçarak uzaklaştı. Yaklaşık 1 saat sonra aynı noktada karşı karşıya gelen 2 grup arasında yeniden kavga çıktı. Kavga sırasında alkollü olduğu öğrenilen Emrah Tokuş, iddiaya göre tabancayla Tolga Kurul'a ateş açtı. Başından vurularak ağır yaralanan Kurul, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Emrah Tokuş ve beraberindeki 4 kişi ise 2 ayrı otomobille olay yerinden kaçtı. Polisin takibe aldığı otomobillerden biri D-100 Karayolu Kartalkaya yol ayrımında, diğeri ise Gerede ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Otomobillerde bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emrah Tokuş tutuklandı.
Tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Tolga Kurul, bu sabah saatlerinde de yaşamını yitirdi. Kurul'un cenazesinin, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Tabancayla başından vurulan Tolga, 18 gün sonra öldü

PARTNERSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden KadınSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden Kadın
Akçakale'de, DEAŞ şüphelisi tutuklandıAkçakale'de, DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Atatürk'e hakaretten tutuklanan polis adayı, itiraz üzerine serbest kaldıAtatürk'e hakaretten tutuklanan polis adayı, itiraz üzerine serbest kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbul'da banka hesaplarından 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi

İstanbul'da banka hesaplarından 1 milyon lira dolandıran çete çökertildi

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ayrılıyor mu?

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül ayrılıyor mu?

"Para ve maliye politikasında sıkı duruşa devam edilecek"

"Para ve maliye politikasında sıkı duruşa devam edilecek"

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

Ayıyla dalga geçmenin bedelini ağır ödedi! Canlı adamı böyle yedi

Sarallar organize suç örgütüne operasyon!

Sarallar organize suç örgütüne operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Parkta dehşet! Eski sevgilisini bir erkekle yakalayınca...

Parkta dehşet! Eski sevgilisini bir erkekle yakalayınca...

Dolmuşta feci ölüm!

Dolmuşta feci ölüm!

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

Diyarbakır'da anne ile kızı apartman dairesinde bacaklarından vuruldu

Diyarbakır'da yaşandı! Anne ile kızı aynı anda...

Nasıl olur? Kocaeli'nde pembe renkli martı şaşkınlığı!

Nasıl olur? Kocaeli'nde pembe renkli martı şaşkınlığı!

Uçuş öncesi panik yaratan mesajdan aşk üçgeni çıktı!

Uçuş öncesi panik yaratan mesajdan aşk üçgeni çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.