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  4. Tabancayla eşini sol omuzundan yaraladı

Tabancayla eşini sol omuzundan yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 20:05 | Son Güncelleme

VAN'da, sol omuzundan vurulmuş halde hastaneye kaldırılan F.C.'nin eşi E.C.

VAN, (DHA)- VAN'da, sol omuzundan vurulmuş halde hastaneye kaldırılan F.C.'nin eşi E.C. tarafından vurulduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan koca E.C., mahkemece tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde, merkez İpekyolu ilçesi Kevenli Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Van kent merkezindeki özel hastaneye yaralı halde getirilen F.C.'nin sol omzundan mermi çekirdeği çıkarıldı. Hastanede polisin görüştüğü F.C., kendini yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Polis, soruşturmayı derinleştirdiğinde F.C.'nin eşi E.C. tarafından tabancayla vurulduğunu tespit etti.
Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla E.C., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Üzerinde de olayda kullandığı tabanca ile 5 fişek ele geçirildi. Eşini yaralamak suçundan gözaltına alınan E.C. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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