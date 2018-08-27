Tabancayla eşini vurup, intihar etti (2)

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tartıştığı eşi Hülya Ç.'yi tabancayla vurup, aynı silahla kendi başına ateş eden İsmail Ç., ağır yaralı kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. İsmail Ç.'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kolundan yaralanan Hülya Ç.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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