Tabancayla eşini vurup, intihar etti (2)

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Hatay'ın İskenderun ilçesinde tartıştığı eşi Hülya Ç.'yi tabancayla vurup, aynı silahla kendi başına ateş eden İsmail Ç., ağır yaralı kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı. İsmail Ç.'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kolundan yaralanan Hülya Ç.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.
FOTOĞRAFLI
Rusya'dan korkutan iddia: ABD saldırmaya hazırlanıyor!
Müthiş keşif! Mersin'den öyle bir hazine çıktı ki...
İran sert çıktı: ABD'nin orada işi yok
Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak
Faruk Acar'ın sahibi olduğu anket şirketi Andy Ar'a silahlı saldırı
Canlı yayında böyle öldü!
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı oldu
'Tek teker Birkan' sivil trafik ekiplerince yakalandı!
Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı
Şoförü klima için uyarınca otobüsten atıldılar
Okuyucu Yorumları 0 yorum