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Tabancayla eşini vurup, intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 11:20 | Son Güncelleme

 HATAY'ın İskenderun ilçesinde İsmail Ç. (26), tartıştığı eşi Hülya Ç.'yi (23) tabancayla vurup, aynı silahla kendi başına ateş ederek intihara kalkıştı.

Tabancayla eşini vurup, intihara kalkıştı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde İsmail Ç. (26), tartıştığı eşi Hülya Ç.'yi (23) tabancayla vurup, aynı silahla kendi başına ateş ederek intihara kalkıştı. Hastanede tedavi alınan yaralı çiftten İsmail Ç.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
İskenderun'da geçimsizlik nedeniyle bir süre ayrı yaşayıp, tekrar bir araya gelme kararı alan İsmail ve Hülya Ç. çifti, Muradiye Mahallesi’ndeki evlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Ç., tabancasını çekip, eşi Hülya'ya ateş etti. Hülya Ç. koluna isabet eden kurşunla yaralandı. Balkona çıkan İsmail Ç., bu kez tabancayı kendi başına dayayıp tetiği çekti.
Çiftin komşuları, silah sesleri üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, Hülya ve İsmail Ç.'yi yaralı halde buldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan İsmail Ç.'nin ameliyata alındığı, durumunun ise kritik olduğu belirtildi.

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Tabancayla eşini vurup, intihara kalkıştıTabancayla eşini vurup, intihara kalkıştıTabancayla eşini vurup, intihara kalkıştıTabancayla eşini vurup, intihara kalkıştı

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