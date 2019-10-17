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Tabancayla intihar eden Gülay, 1 ay önce de ilaç içmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 17:11 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Horasan ilçesinde, 6 çocuk annesi Gülay K.

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'un Horasan ilçesinde, 6 çocuk annesi Gülay K. (35), karnına dayadığı ruhsatsız tabancayı ateşleyerek, yaşamına son verdi. 1 ay önce de veteriner ilacı içerek, intihara teşebbüs eden Gülay K.'nin gözaltına alınan eşi S.K. (34), ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Olay, saat 07.00 sıralarında, Horasan'a 10 kilometre uzaklıktaki Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. M.K. (11) adlı kız çocuğu, annesi Gülay K.'yi evde kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu. Küçük kız, ağlayarak, uyuyan babası S.K.'yi uyandırdı. Kamyon şoförü olan S.K., eşini hemen hastaneye götürdü. Gülay K., Horasan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındığı sırada eşi S.K. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karın bölgesinden tabancayla vurulduğu ve ağır yaralı olduğu belirlenen Gülay K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
TABANCAYI ARAS NEHRİ'NE ATMIŞLAR
İfadesi sırasında eşinin ölüm haberini alan S.K.'nin gözyaşı döktüğü öğrenildi. Sorgusunda eşiyle sorunları olmadığını öne süren S.K.'nin, "Sabah uyurken kızım, 'Baba, annem kanlar içinde yerde yatıyor' diyerek, uyandırdı. Gittiğimde can çekişiyordu. Hemen aracıma atıp, hastaneye götürdüm. Aramızda hiçbir sorun yoktu. Eşimi hastaneye yetiştirmek için kıyafetlerimi dahi giymeden çıkmıştım. Sadece iç çamaşırlarım vardı daha sonra eve gittiğimde ruhsatsız tabancamı bulamadım. Evdeki akrabalara sorduğumda kadınlar, tabancayı Aras Nehri'ne attıklarını söyledi" dediği öğrenildi.
S.K., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Gülay K.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Gülay K.'nin cenazesi, otopsi sonrası ailesine teslim edildi.
DAHA ÖNCE İLAÇLA İNTİHAR ETMEK İSTEMİŞ
İntihar ihtimali üzerinde duran jandarma ekipleri, yaptığı araştırma sonucu Gülay K.'nin, geçen ay veteriner ilacı içerek, intihar girişiminde bulunduğunu belirledi.

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