Tabancayla intihara kalkıştı, ağır yaralandı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde tabancayla başına ateş ederek intihara kalkışan S.K (28), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Mimarsinan Mahallesi Tolga Sokak'ta meydana geldi. Ailesiyle birlikte yaşayan, işsiz olduğu belirtilen S.K., tabancayı başına dayayıp tetiği çekti. Pazardan dönen anne, oğlunu kanlar içinde yerde bulup, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.K., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
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