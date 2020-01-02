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  4. Tabancayla marketi soymaya kalkıştı, telefon çalınca kaçtı

Tabancayla marketi soymaya kalkıştı, telefon çalınca kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 16:17 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, bere ve atkıyla yüzünü gizleyen şüpheli, girdiği bir zincir market şubesinde, kasiyere tabanca doğrultarak, "Çabuk, paraları doldur" diye tehdit etti.

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, bere ve atkıyla yüzünü gizleyen şüpheli, girdiği bir zincir market şubesinde, kasiyere tabanca doğrultarak, "Çabuk, paraları doldur" diye tehdit etti. Kasiyerin reddetmesi üzerine, "5'e kadar sayacağım, sonra sıkacağım" diye bağıran şüpheli, marketteki telefon çalınca kaçtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçen hafta Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'nde meydana geldi. Bir zincir marketin şubesinin kapanmasına kısa süre kala içeri giren, başına bere takıp, yüzünü ise atkı ile gizleyen kişi, üzerindeki tabancayı çıkarıp, kasadaki görevli kadına doğrulttu. Elindeki poşeti kasiyer kadına doğru fırlatan şüpheli, "Çabuk paraları doldur" dedi. Kadın kasiyer ise kasayı kapattığını söyledi. Tabancayı diğer 2 çalışana da doğrultan şüpheli, "Çabuk olun. 5'e kadar sayacağım, sonra sıkacağım" diye bağırdı. Mağaza çalışanlarının isteklerini reddetmesi üzerine tabancasının kurma kolunu çeken şüpheli, bir eliyle de parmaklarını göstererek saymaya başladı. Bu sırada içerideki telefonlardan biri çaldı. Çalışanlardan birinin telefonu açması üzerine şüpheli kaçtı.
JANDARMA ARIYOR
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Mağazanın ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alan jandarma ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA
Bu arada soygun girişimi, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde, market çalışanları iş yerini kapatmaya hazırlanırken, içeri giren şüphelinin bir süre oyalandığı, ardından da elindeki poşeti kasiyere doğru fırlatıp, tabancayı doğrulttuğu görüldü.

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