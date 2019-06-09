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Tabancayla oynarken arkadaşını vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 08:48 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte alkol alan Fethi A.'nın (33) oynadığı tabanca, ateş aldı.

Tabancayla oynarken arkadaşını vurdu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte alkol alan Fethi A.'nın (33) oynadığı tabanca, ateş aldı. Tabancadan çıkan merminin ayağına isabet ettiği arkadaşı Mehmet G. (26), yaralandı.
Olay, İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerindeki ormanlık alanda meydana geldi. Arkadaşları Mehmet G. ve Emre C. ile birlikte alkol olan Feti A., belinden tabancasını çıkarıp oynamaya başladı. Bu sırada tabanca ateş aldı. Çıkan mermi, Mehmet G.'nin sol ayağına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Mehmet G.,, iki arkadaşı tarafından otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Mehmet G.'nin durumunun iyi olduğu belirtilirken, Fethi A. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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Tabancayla oynarken arkadaşını vurduTabancayla oynarken arkadaşını vurdu

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