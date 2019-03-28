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Tabancayla oynarken başından vurulan Berat öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 15:21 | Son Güncelleme

RİZE'nin Güneysu ilçesinde, lise öğrencisi Berat A. (16), evdeki tabancayla oynarken, kazara kendisini başından vurması sonucu yaşamını yitirdi.  Olay, dün akşam saatlerinde, Güneysu ilçesine bağlı Tepebaşı köyünde meydana geldi.

Tabancayla oynarken başından vurulan Berat öldü

Aytekin KALENDER/GÜNEYSU (Rize), (DHA) - RİZE'nin Güneysu ilçesinde, lise öğrencisi Berat A. (16), evdeki tabancayla oynarken, kazara kendisini başından vurması sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde, Güneysu ilçesine bağlı Tepebaşı köyünde meydana geldi. Lise 9'uncu sınıf öğrencisi Berat A., iddiaya göre, ailesiyle oturduğu 3 katlı evde yalnızken, tabancayla oynadı. Arıcı, tetiğe yanlışlıkla dokununca tabancadan çıkan kurşun, başına isabet etti. Bir süre sonra eve gelen aile bireyleri, küçük çocuğu kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken, buldu. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Berat A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Berat A.'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere, Rize Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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