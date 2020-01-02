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  4. Tabancayla oynarken kendini ve babasını vurdu

Tabancayla oynarken kendini ve babasını vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 16:57 | Son Güncelleme

 KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, tabancayla oynayan E.D.

Tabancayla oynarken kendini ve babasını vurdu

Nabi YAZICI/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, tabancayla oynayan E.D. (23), silahın yanlışlıkla ateş almasıyla kendini elinden ve babası R.D.'yi (55) karnından vurdu. E.D. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, R.D. ise tedaviye alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Derince Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. E.D. evde iddiaya göre tabancayla oynadığı sırada silah bir anda ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun, E.D.'nin elini sıyırdı, ardında da karşısındaki babası Rafet D.'nin karnına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan baba ve oğlu ardından Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. E.D. tedavisi sonrası gözaltına alındı. Yaralı R.D.'nin ise tedavisinin devam ettiği bildirildi. E.D. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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