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Tabancayla oynayan arkadaşı tarafından vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 18:13 | Son Güncelleme

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde Mehmet Aydar (40), iddiaya göre, piknik sırasında arkadaşının oynadığı tabancadan çıkan kurşun ile yaşamını yitirdi.

Tabancayla oynayan arkadaşı tarafından vuruldu

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde Mehmet Aydar (40), iddiaya göre, piknik sırasında arkadaşının oynadığı tabancadan çıkan kurşun ile yaşamını yitirdi.
Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde oturan 4 çocuk babası Mehmet Aydar, arkadaşlarıyla pikniğe gitti. Piknikte, adı öğrenilemeyen arkadaşlarından biri tabancasıyla oynarken Aydar'ı vurdu. Ağır yaralanan ve Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Aydar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tabancayla oynayan arkadaşı tarafından vurulduTabancayla oynayan arkadaşı tarafından vuruldu

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