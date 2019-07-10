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Tabancayla vurulan köpek ameliyat edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 14:07 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yol kenarında tabancayla boynundan vurulmuş halde bulunan sokak köpeği, barınakta ameliyat edildi.

Tabancayla vurulan köpek ameliyat edildi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yol kenarında tabancayla boynundan vurulmuş halde bulunan sokak köpeği, barınakta ameliyat edildi. Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı sorumlusu Ümmühan Karavelioğlu, kurşunun köpeğin boğazını delerek geçtiğini, deliğin veteriner tarafından dikildiğini, köpeği yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.
Manavgat'ın Çakış Mahallesi'nde saat 06.00 sıralarında vatandaşlar tarafından yol kenarında yaralı halde köpek bulundu. Haber verilmesi üzerine gelen Manavgat Belediyesi Hayvan Barınağı görevlileri tarafından alınan köpek barınağa götürüldü. Ameliyata alınan köpeğin tabancayla vurulduğu tespit edildi. Yapılan incelemede kurşunun köpeğin sağdan sola olacak şekilde boğazını delerek geçtiği belirlendi. Veteriner hekim tarafından boğazı dikilen köpeğin tedavisi barınakta devam ediyor.
MERMİ BOYNUNU DELMİŞ
Manavgat Belediyesi hayvan Barınağı Sorumlusu Ümmühan Karavelioğlu şunları söyledi:
"Bekçinin haber vermesiyle arkadaşlar gidip aldı. Ateşli silah yaralanması olduğunu düşünemedik. Köpeğin başka köpekle kavga ettiğini ya da trafik kazasında yaralandığını zannettik. Geldiği zaman gördük, boynundan vurulmuş. Mermi bir taraftan girmiş, diğer taraftan çıkmış. Daha önce de böyle bir köpeğimiz vardı. O da ateşli silahla yaralanmıştı. Onu kurtardık, hayata bağladık ve sahiplendirdik. İnşallah bu da hayata tutunur. Ancak bir yumruk büyüklüğünde boynunda oyuk vardı. Yakın mesafeden ateş edilmiş."
'BİR KAP SU VERMEKTEN ACİZİZ'
Karavelioğlu, vatandaşların biraz daha anlayışlı biraz daha merhametli olması gerektiğini belirterek, "Özellikle yaz aylarındayız, sokak hayvanlarının suya ve yemeğe ihtiyacı var. Biz, bunlara bir kap su vermekten aciziz. Hepimiz ama hepimiz bu konuda hiç duyarlı değiliz" dedi.
YARALI YAVRU KÖPEK DE GETİRİLDİ
Manavgat Hayvan Barınağı Sorumlusu Ümmühan Karavelioğlu'nun açıklama yaptığı sırada ise vatandaşlar tarafından yol kenarında yaralı halde bulunan bir köpek yavrusu da tedavisi için barınağa getirildi. Yaralı yavru köpeği getiren ve adını vermek istemeyen vatandaş, "Sarılar Mahallesi'nde yol kenarında buldum. İnliyordu. Yanında annesi de vardı ama onu arabaya alamadım" dedi. Ümmühan Karavelioğlu tarafından teslim alınan yavru köpeğin de tedavisine başlandı.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

FOTOĞRAFLI

Tabancayla vurulan köpek ameliyat edildiTabancayla vurulan köpek ameliyat edildiTabancayla vurulan köpek ameliyat edildi

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