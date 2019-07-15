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Tabancayla vuruldu, 6 gün sonra öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 13:27 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, Ali Ekber Koca (38) boş arazide otururken otomobilden tabancayla ateş açılmasıyla yaralandı.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, Ali Ekber Koca (38) boş arazide otururken otomobilden tabancayla ateş açılmasıyla yaralandı. Tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra yaşamını yitiren Koca'yı vurduğu saptanan 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü akşam saatlerinde, Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Ekber Koca, bir arkadaşıyla boş arazide oturduğu sırada yanlarına otomobille gelen husumetlileri tarafından açılan ateşle yaralandı. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Koca, hastaneye kaldırılırken, şüpheliler ise kullandıkları otomobille kaçtı.

Ağır yaralanan Koca, tedavi gördüğü özel hastanede bu sabah yaşamını yitirdi. Koca'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Soruşturma başlatan polis, olay yerine otomobille geldiğini saptadığı 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K., M.A. ve R.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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