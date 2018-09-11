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Tabancayla yaşamına son veren liseli Oyanur'un annesi de intihar etmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 14:08 | Son Güncelleme

NİĞDE'nin Bor ilçesindeki evlerinin bahçesinde, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son veren lise öğrencisi Oyanur D.'nin (16), kendisi henüz 40 günlükken annesi Aynur Y.'nin (19) de av tüfeğiyle intihar ettiği ortaya çıktı.

Tabancayla yaşamına son veren liseli Oyanur'un annesi de intihar etmiş

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'nin Bor ilçesindeki evlerinin bahçesinde, başına dayadığı tabancayı ateşleyerek, yaşamına son veren lise öğrencisi Oyanur D.'nin (16), kendisi henüz 40 günlükken annesi Aynur Y.'nin (19) de av tüfeğiyle intihar ettiği ortaya çıktı.
Olay, geçen pazar günü öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Kemerhisar beldesinde meydana geldi. Lise öğrencisi Oyanur D., evlerinin bahçesinde, babasına ait tabancayı başına dayayıp, ateşledi. Oyanur D., ağır yaralı kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oyanur D.'nin Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi tamamlandı. Baba Cumali D. tarafından teslim alınan Oyanur'un cenazesi, Çiftlik ilçesine bağlı Azatlı Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.
ANNESİ DE AV TÜFEĞİYLE İNTİHAR ETMİŞ
Lisedeki derslerinde başarılı olduğu belirtilen Oyanur D.'nin, kendisi henüz 40 günlükken, 2002 yılında annesi Aynur Y.'nin de başına dayadığı av tüfeğini ateşleyerek, yaşamına son verdiği ortaya çıktı. Aynur Y. ile dini nikahlı oldukları belirtilen Cumali D.'nin, daha sonra evlendiği ve Oyanur'un üvey annesi tarafından büyütüldüğü öğrenildi.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ DEVREDE
Öte yandan Oyanur D.'nin intiharının ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekipleri de araştırma başlattı. Jandarma ve savcılığın, genç kızın cep telefonu ile özel eşyalarını incelenmek üzere aldığı, araştırmaların çok yönlü sürdürüldüğü belirtildi.

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Tabancayla yaşamına son veren liseli Oyanur'un annesi de intihar etmişTabancayla yaşamına son veren liseli Oyanur'un annesi de intihar etmişTabancayla yaşamına son veren liseli Oyanur'un annesi de intihar etmiş

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