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Taban’dan hayvan dostu çocuklara sürpriz hediye

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 18:25 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Cerrah Mahallesi’nde yaralı halde buldukları sahipsiz köpeği belediyeye bildirerek tedavisinin yapılmasını sağlayan minikleri makamında ağırladı.

Taban’dan hayvan dostu çocuklara sürpriz hediye

Bursa’nın İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Cerrah Mahallesi’nde yaralı halde buldukları sahipsiz köpeği belediyeye bildirerek tedavisinin yapılmasını sağlayan minikleri makamında ağırladı. Taban, çocuklara fânus içerisinde balık hediye etti.
Hafta sonu Cerrah Mahallesi’nde oyun oynadıkları sırada dere içerisinde yaralı halde bir köpek gören yaşları 7 ila 9 arasında değişen Sümeyra, Eray, Sevde ve Turan isimli 4 çocuk köpeğin yardımına koştu. Yaralı köpeği dereden çıkaran çocuklar, daha sonra İnegöl Belediyesi Cerrah Hizmet Binasına giderek durumu bildirdi. Bu sırada köpeğe bakkaldan aldıkları yiyeceklerden veren çocuklar, kısa sürede olay yerine gelen İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine köpeği teslim etti.
Barınak görevlileri köpeği bulunduğu yerden alarak merkeze götürdü. Burada tedavisine başlanan sahipsiz köpeğin yardımına koşan duyarlı çocukların bu davranışı, sosyal medyada paylaşılması üzerine büyük takdir topladı. Belediye Başkanı Alper Taban da büyük yürekli çocukları bugün makamında kabul etti. Sümeyra, Eray, Sevde ve Turan, ilk olarak Halhalca yolu üzerinde bulunan İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi’ni ziyaret etti. Merkezi gezen çocuklar, hayatını kurtardıkları köpeğin son durumunu da yerinde görerek bilgi aldılar. Ardından Başkan Taban’ı ziyaret ettiler.
Başkanlık makamında çocuklarla bir araya gelen Belediye Başkanı Alper Taban, “Hepinizi tebrik ediyorum. Şehrimizde büyüklerimizden beklediğimiz hareketleri sizlerden gördük. Bu bizi çok mutlu etti. Çok önemli bir şey yaptınız. O da Allah’ın yarattığı bir canlı. Bütün mahluklara sahip çıkmamız lazım” dedi.
Başkan Alper Taban, çocuklara fânus içerisinde balık hediye etti.

Taban’dan hayvan dostu çocuklara sürpriz hediye

Taban’dan hayvan dostu çocuklara sürpriz hediye

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