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Tabela önünde trafik kazası

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2019 09:48 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde ‘Kaygan Yol’ uyarı levhasının önünde kayan ticari kamyonet kaza yaptı.Olay, Muratlı’nın Mustafa Kemal Caddesi üzerinde Darcan Petrol önünde meydana geldi.

Tabela önünde trafik kazası

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde ‘Kaygan Yol’ uyarı levhasının önünde kayan ticari kamyonet kaza yaptı.
Olay, Muratlı’nın Mustafa Kemal Caddesi üzerinde Darcan Petrol önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mehmet B. idaresindeki 34 FA 5787 plakalı kapalı kasa ticari kamyonet, yağıştan ötürü kayganlaşan zeminin etkisiyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Araçtan kendi imkanları ile inen sürücü Mehmet B., olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerine yaralanmadığını belirterek tedavi olmak istemedi.
Araçta büyük maddi hasar meydana geldi. Sürücü ise karakola götürüldü.

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