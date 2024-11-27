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  4. Tabiat parkında korkunç olay! Kendisini gözetleme kulesine asarak intihar etti

Tabiat parkında korkunç olay! Kendisini gözetleme kulesine asarak intihar etti

27.11.2024 23:46
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Kırşehir'de bulunan Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda korkunç bir olay yaşandı. Bunalıma girdiği ileri sürülen bir kişi, parktaki gözetleme kulesine kendini asarak intihar etti. Şahsın cansız bedenini sabah mesaiye gelen işçiler fark etti.

Tabiat parkında korkunç olay! Kendisini gözetleme kulesine asarak intihar etti

Edinilen bilgiye göre, Aşıkpaşa Tabiat Parkı'nda meydana gelen olayda, sabah mesaiye gelen işçiler, gözetleme kulesine asılı bir kişiyi gördü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

RESİM KURSUNDA ÖĞRETMENLİK YAPMIŞ

Yapılan ilk müdahalede isminin Ö.Ş. (37) olduğu belirlenen şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de, inceleme yaptı. Ö.Ş.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. İntihar ettiği iddia edilen Ö.Ş'nin Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde resim kursu öğretmeni olarak çalıştığı, 1 ay öncede kurs süresinin dolduğu öğrenildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Kırşehir
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