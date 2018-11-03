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"Tabiat varlığı bölgelerinde kaçak yapılara müsaade etmeyeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 18:37 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: "Art niyet barındıran kişilerin doğal, kültürel, tabiat varlığımız diye adlandırdığımız bölgelerde yaptığı kaçak yapılara asla müsaade etmeyeceğiz" - "Kapadokya'daki gibi kültürel varlıklarımızın içinde kaçak binalar varsa, bunların gereği en kısa zamanda yapılacaktır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Art niyet barındıran kişilerin doğal, kültürel, tabiat varlığımız diye adlandırdığımız bölgelerde yaptığı kaçak yapılara asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Ladik ilçesinde 20 milyon lira maliyetle yapılan termal tesisin açılış törenine katılan Karaaslan, törenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle turizm bölgelerinde kaçak yapılara asla izin vermeyeceklerini söyledi.

Son günlerde Kapadokya'da kaçak yapılar tespit edildiğine işaret eden Karaaslan, şöyle devam etti:

"Kapadokya'da özellikle imar barışını farklı yana çekmeye çalışan kişiler var ne yazık ki. İmar barışı, 31 Aralık 2017'den önce yapılan yapılarla ilgili uygulamadır. Burada bir şişkinlik, bir tıkanmışlık vardı, devlet ile millet arasında çözümlenmesi gereken bir sorun haline gelmişti. İnsanlarımızın bazılarının doğal gaz, su, elektrik gibi en insani imkanlara ulaşamaması gibi bir sorun teşkil ediyordu. Buna çözüm için imar barışı uygulaması getirildi fakat o günden bugüne art niyet barındıran kişilerin doğal, kültürel, tabiat varlığımız diye adlandırdığımız bölgelerde yaptığı kaçak yapılara asla müsaade etmeyeceğiz."

Karaaslan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un da bu yönde açıklamaları bulunduğuna dikkati çekerek, "İmar barışı, bu tür yapıları görmezden gelmek değildir. Bütün bu yapıların çok ciddi şekilde yıkımı yapılmaktadır. Kapadokya'daki gibi kültürel varlıklarımızın içinde kaçak binalar varsa, bunların gereği en kısa zamanda yapılacaktır. Bu tür yapılara asla izin verilmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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ak parti Çiğdem Karaaslan imar barışı Kapadokya

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