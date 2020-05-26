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'Tabiatın kalbi' Bolu sessizliğe büründü!

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2020 11:46 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle en sessiz günlerini yaşayan Bolu'nun ünlü tabiat parkları ve tarihi ilçeleri, tedbirler sona erdikten sonra ziyaretçilerini yeniden ağırlayacağı günü bekliyor.

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant ve Gölcük tabiat parkları, Yedigöller Milli Parkı ile tarihi Mudurnu ve Göynük ilçeleri, yılın her döneminde yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor.

Abant ve Gölcük Tabiat Parkı ile Yedigöller Milli Parkı, yeşilin binbir tonunu içeren ormanları ve gölleri dolayısıyla başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Beşpınarlar, Karagöl, Aladağ Göksu, Sülüklü Göl ve Sünnet Gölü tabiat parkları da her yıl şehrin gürültüsünden uzaklaşarak doğanın keyfini sürmek isteyenler tarafından tercih ediliyor.

Sahip olduğu değerleriyle 2017'de "cittaslow (sakin şehir)" ilan edilen Göynük ile tarihi İpek Yolu üzerindeki konumu ve ahilik kültürünün yaşatılmasıyla tanınan Osmanlı kazası Mudurnu da tarihi yapıları ve Osmanlı mimarisine sahip konakları ile dünyanın dört bir yanından tarih ve kültür meraklılarının tercih ettiği yerler arasında bulunuyor.

Kovid-19 nedeniyle birçok dükkan, otel ve konağın kapalı olduğu Bolu'da, tabiat ve milli parklar ile tarihi mekanlar en sakin günlerini geçiriyor.

Geçen yıl yaklaşık 1 milyon 783 bin turist ağırlayan Bolu, Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ardından eski günlerine dönmeyi bekliyor.

'OTELLER HAZİRAN AYININ İLK HAFTASINDAN İTİBAREN MİSAFİR KABUL ETMEYE BAŞLAYACAK'

Batı Karadeniz Otelciler Derneği Başkanı Halit Ergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki otellerin Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olduğunu söyledi.

Bazı otellerin hizmet vermeye başladığını belirten Ergül, "Ayrıca haziran ayının ilk haftasından itibaren hem Bolu hem de bölgede bulunan otellerimiz Kültür ve Turizm Bakanlığının talimatları doğrultusunda yeniden hizmet vermeye başlayacak." dedi.

Bolu'daki otellerin de haziran ayının ilk haftasından itibaren belirlenen şartlar doğrultusunda misafir kabul etmeye başlayacağını ifade eden Ergül, "Bolu’da en çok tercih edilen yerler Abant, Gölcük ve Yedigöller'dir. Bunun yanı sıra yaylalarımız ve ormanlarımız da ziyaretçilerin ilgi gösterdiği yerler arasında bulunuyor. Otelciler olarak koronavirüs tedbirlerinin hafifletilmesiyle ziyaretçilerimize en iyi hizmeti vermek için çaba harcayacağız. Ayrıca otelleri tercih edecek ziyaretçilerin de kurallara uymalarını ve özellikle sosyal mesafeye dikkat etmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Ergül, çoğunlukla İstanbul, Ankara ve çevre şehirlerden misafir ağırladıklarını belirterek "Bu süreçte insanlar sıkıldı. Öncelikle güneyden ziyade Bolu gibi tabiatıyla ön plana çıkan yerlere ilgi olacağını düşünüyorum. Bizim her şeyimiz doğamız. Ayrıca Mudurnu ve Göynük ilçelerimize de tarih ve kültür tutkunları gelebilir." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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