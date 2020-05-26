'Tabiatın kalbi' Bolu sessizliğe büründü!

Doğal güzellikleriyle ünlü Abant ve Gölcük tabiat parkları, Yedigöller Milli Parkı ile tarihi Mudurnu ve Göynük ilçeleri, yılın her döneminde yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor.

Abant ve Gölcük Tabiat Parkı ile Yedigöller Milli Parkı, yeşilin binbir tonunu içeren ormanları ve gölleri dolayısıyla başta Ankara ve İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Beşpınarlar, Karagöl, Aladağ Göksu, Sülüklü Göl ve Sünnet Gölü tabiat parkları da her yıl şehrin gürültüsünden uzaklaşarak doğanın keyfini sürmek isteyenler tarafından tercih ediliyor.

Sahip olduğu değerleriyle 2017'de "cittaslow (sakin şehir)" ilan edilen Göynük ile tarihi İpek Yolu üzerindeki konumu ve ahilik kültürünün yaşatılmasıyla tanınan Osmanlı kazası Mudurnu da tarihi yapıları ve Osmanlı mimarisine sahip konakları ile dünyanın dört bir yanından tarih ve kültür meraklılarının tercih ettiği yerler arasında bulunuyor.

Kovid-19 nedeniyle birçok dükkan, otel ve konağın kapalı olduğu Bolu'da, tabiat ve milli parklar ile tarihi mekanlar en sakin günlerini geçiriyor.