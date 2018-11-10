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Tabiatın kalbinde sonbahar güzelliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 12:14 | Son Güncelleme

Tabiatın kalbinde sonbahar güzelliği

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı, sonbahar mevsimin tüm renklerini barındırıyor.

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kent arasında yer alan, Bolu merkeze 45 kilometre uzaklıkta bulunan Yedigöller'de sonbaharda yaşanan renk cümbüşü, doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen tatilcileri bölgeye çekiyor.

Bölgeye akın eden yerli ve yabancı turistler, gece kamp kurarak eşsiz güzelliğin tadını çıkarıyor.

Yeşil, sarı ve kahverenginin bütün tonlarının harmanlandığı Yedigöller Milli Parkı, sonbaharın son günlerinde bu renk cümbüşüyle fotoğraf tutkunlarını büyülüyor.

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Bolu Yedigöller

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