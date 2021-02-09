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Tabip Odaları Dr. Gökalp İçin Diyarbakır’da Toplandı

09.02.2021 20:57 | Son Güncelleme:
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Tabip Odaları Dr. Gökalp İçin Diyarbakır’da Toplandı

Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye’deki Tabip Odaları geçen yıl DTK operasyonunda tutuklanan Türk Tabipleri Birliği Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’in serbest bırakılmasını istedi. Gökalp yarın Diyarbakır’da hakim karşısına çıkacak

Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye’deki Tabip Odaları geçen yıl Demokratik Toplum Kongresi’ne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan Türk Tabipleri Birliği Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’in serbest bırakılmasını istedi.

Geçen yıl Kasım ayında tutuklanan Türk Tabipleri Birliği Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp yarın Diyarbakır’da hakim karşısına çıkacak.

Aralarında TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın da bulunduğu TTB Yönetimi ve Tabip Odalarının yöneticileri mahkemeden bir gün önce Diyarbakır’da toplandı. Diyarbakır’daki basın toplantısında ilk sözü alan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Gökalp’in iftiralarla içeride tutulduğunu söyledi. Fincancı, “Bu süreci izliyoruz sevgili Şehmuz’a sarılmayı bekliyoruz, başka arkadaşlarımıza da sarılacağız, çok yakındır. Meslektaşlarımız cezaevlerinde tutuklu yargılanıyorlar. Hekimlik pratikleri nedeniyle, iyi hekimlik pratikleri ve iyi hekimlik pratiklerinin içine yerleştirilmiş yalan beyanlardan tutuluyorlar” dedi.

Daha sonra söz alan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, Gökalp üzerinden TTB’ye gözdağı verilmek istendiğini söyledi. Turan, “Herkes biliyor; Şeyhmus Gökalp’in tutuklanmasıyla, TTB’ye ve hekimlere gözdağı vermeye ve Sağlık Bakanlığı'nın pandemi sürecinde yaptığı vahim hataları ve sakladığı gerçekleri bütün yalınlığıyla ortaya koyan TTB yönetiminin cezalandırılmaya çalışıldığını. Herkes biliyor; Şeyhmus Gökalp’in iyi hekimlik değerlerine sahip ve onurlu bir hekim olarak anti-demokratik, adaletsiz uygulamaların karşısında olduğunu. Herkes biliyor; Şeyhmus Gökalp’in suçsuzluğunu. Herkes biliyor; iftiracı gizli tanık beyanları ile insanları tutuklamanın haksızlığını, hukuksuzluğunu, vicdansızlığını. Herkesin ve hepimizin bildiği gerçekleri görerek, adaletin ulusal ve uluslararası hukuk normlarına uyacağına inanarak 10 Şubat 2021 günü Diyarbakır adliyesinde görülecek duruşmada meslektaşımızın serbest bırakılacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Toplantıya katılan Tabip Odalarının temsilcileri de duygularını VOA Türkçe mikrofonlarına anlattı. Adana Tabip Odası Başkanı Selahattin Menteş, Gökalp’in bir an önce serbest bırakılmasını isteyerek, “Dayanaklı bir gerekçe gösterilmeden gözaltına alınmış ve sonrasında tutuklanmıştır. Bu, hem bizleri hem meslektaşlarını ve hastalarını, bu ülkedeki sağduyulu insanları çok üzmektedir. Tekrar söylüyorum, Doktor Şehmuz Gökalp, bu ülkede iyi hekimlik değerlerinin simgelerindendir. Bu olayın bir an önce olumlu bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Batman Tabip Odası Temsilcisi Ömer Faruk Erim ise şunları söyledi: “Biz hekimler, okuduğumuz mahkeme tutanaklarından ve Şehmuz’un yıllardır görev pratiğini izleyen meslektaşları olarak, Şeyhmus’un suçsuzluğuna kaniyiz. Üzerine atılı iftiraları da mahkemede sunulan delillere rağmen tutukluluğun devam etmesini de kabullenemiyoruz.”

Dr. Şeyhmus Gökalp, DTK soruşturması kapsamında, 20 Kasım’da evine yapılan baskınla gözaltına alınmış ve sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Merkezi Fransa’da bulunan ve 114 ülkenin tabipler birliklerinin üye olduğu Dünya Tabipler Birliği’yle merkezi Belçika’da bulunan Avrupalı Doktorlar Daimi Komitesi Dr. Gökalp için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e mektup yazmıştı.

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