Tabip Odaları Dr Gökalp İçin Diyarbakır’da Toplandı

Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye’deki Tabip Odaları, geçen yıl Demokratik Toplum Kongresi’ne yönelik operasyonda gözaltına alınan ve hakkında dava açılan Türk Tabipleri Birliği Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp için Diyarbakır’da toplandı. Toplantıda, yarın son kez hakim karşısına çıkacak olan Gökalp hakkında beraat kararı verilmesi istendi.

Geçen yıl Kasım ayında tutuklanan Türk Tabipleri Birliği Onur Kurulu Üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp, Şubat ayındaki celsede tahliye edilmişti. Tutuksuz yargılanan Gökalp, yarın Diyarbakır’da hakim karşısına çıkacak. Mahkemenin kararını açıklaması beklenen duruşma öncesi Diyarbakır’da toplanan Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye’deki Tabip Odaları, beraat çağrısı yaptı.

Diyarbakır Tabip Odası’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, hekimler üzerinden toplumun tehdit edildiğini savundu. Fincancı, “Şehmuz Gökalp iyi hekimlik değerleri, tutumu ile başından beri aslında bir örnek ve bu örneği cezalandırmak ve bu örnek üzerinden tüm topluma tehdit oluşturmak çabaları var. Ama biz ne bu tehdidi kabul ediyoruz ne Şehmuz’a yönelik bu isnat edilen saçmalıkları kabul ediyoruz. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir” dedi.

Daha sonra söz alan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan ise Gökalp’in beraat ettirilmesi çağrısı yaptı. Gökalp hakkındaki iddiaların delilsiz olduğunu savunan Turan şunları söyledi: “Yargının siyasallaştığı, hukukun araçsallaştığı bir dönemde yargılanan Yüksek Onur Kurulu üyemiz Dr. Şeyhmus Gökalp’ın haklı mücadelesinde yanındayız. Suçsuz olduğunu biliyoruz. Toplumun yaşam ve sağlık hakkına, emek, demokrasi ve hekimlik değerlerinin savunusuna adanmış geçmişine tanığız. Somut hiçbir delile dayanmayan yargılamanın bir an önce son bulmasını, karar duruşması görülecek olan davada adil bir yargılanmanın gerçekleştirilmesini talep ediyor ve yaşamı boyunca mesleğimizin onuruna ve etik ilkelerine bağlı kalarak görev yapan Dr. Şeyhmus Gökalp’ın beraat kararını bekliyoruz. Dr. Şeyhmus Gökalp hakkındaki asılsız ve delilsiz suçlamanın sonlandırılmasını talep ediyoruz.”

Hekimlerden destek

Toplantıya katılan TTB Yöneticileri ve üyeleri de Gökalp’i serbest bırakılması çağrısı yaptı. VOA Türkçe’ye konuşan hekimler, adalet arayışı için toplandıklarını vurgulayarak dünyanın gözünün duruşmada olacağını söyledi.

TTByYöneticilerinden Bülent Nazım Yılmaz, davanın Gökalp lehine sonuçlanmasını istediklerini ifade ederek, “Sadece burada olanların değil Türkiye'de hekimlik değerlerinden yana en ufak bir çaba gösteren arkadaşlarımızın aklı ve vicdanı burada, bu davayı izliyorlar ve bizim beklentimiz bu davanın bir an önce Şeyhmus Gökalp lehine bitirilmesidir” diye konuştu.

Gökalp gibi, TTB Onur Kurulu Üyesi Ömer Özkan Özdemir de beraat talep edenlerden. Özdemir talebini şu cümlelerle dile getirdi: “Adil yargılanma, tarafsız bir mütalaa, bağımsız tarafsız savcıların eliyle yapılmış bir yargılama talebi için buraya geldik. Biz buraya adalet aramaya geldik.”

TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut ise dünyanın gözünün davada olduğunu söyleyerek, “Bütün deliller ışığında yalancı tanığın yalan söylediği ortaya çıktığı durumda, mahkemenin adil bir beraat kararı vermesini diliyoruz. Dünya kamuoyunun bütün gözleri bu davadadır” şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

Önceki celsede mütalaasını veren savcı Gökalp’in “silahlı örgüt üyeliği” ile üst sınırdancezalandırılması ve yurt dışına çıkış yasağının devam etmesi talebinde bulunmuştu.

Merkezi Fransa’da bulunan ve 114 ülkenin tabipler birliklerinin üye olduğu Dünya Tabipler Birliği’yle merkezi Belçika’da bulunan Avrupalı Doktorlar Daimi Komitesi de Dr. Gökalp için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e mektup yazmıştı. Mektupta Gökalp ile ilgili suçlamaların geri çekilmesi talep edilmişti.

