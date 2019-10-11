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Tabip odalarından Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 16:43 | Son Güncelleme

Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per: - "Tabip odaları olarak, devletimiz ve kahraman Türk ordumuzun her zaman yanındayız. Allah askerimizi ve güvenlik güçlerimizi korusun ve muzaffer eylesin"

KAYSERİ (AA) - Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Tabip odaları olarak, devletimiz ve kahraman Türk ordumuzun her zaman yanındayız. Allah askerimizi ve güvenlik güçlerimizi korusun ve muzaffer eylesin." ifadelerini kullandı.

Per, 17 tabip odası adına yaptığı yazılı açıklamada, tabip odaları olarak Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini kaydetti.

Türkiye'nin milli birliği ve bütünlüğüne kasteden DEAŞ, PKK/YPG gibi terör örgütleri ve bunları destekleyen oluşumlara karşı Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın, mutlaka zaferle sonuçlanacağını vurgulayan Per, "Her fırsatta, ülkemize ve devletimize yönelik adımların atıldığı bu bataklığı, Türk ordusu kurutacaktır. Tabip odaları olarak, devletimiz ve kahraman Türk ordumuzun her zaman yanındayız. Allah askerimizi ve güvenlik güçlerimizi korusun ve muzaffer eylesin." değerlendirmesinde bulundu.

Per, ortak basın açıklamasına Kayseri'nin yanı sıra Konya, Kahramanmaraş, Sivas-Erzincan, Niğde, Çorum, Erzurum, Karaman, Zonguldak, Afyonkarahisar, Nevşehir, Amasya, Malatya, Sakarya, Kırşehir, Kastamonu-Çankırı ve Tokat tabip odalarının imza koyduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı Kayseri Tabip odaları

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