Tabip Odası Muhtarlardan Destek İstedi

Aşılama oranının çok düşük olduğu Diyarbakır’da Tabip Odası, aşı ile ilgili algıları değiştirmek için mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Oda yöneticileri önce aşılar hakkında bilgi vererek, insanların ikna edilmesi için muhtarlardan destek istedi.

Diyarbakır’da vaka sayılarının artması ve aşılama oranlarının Türkiye ortalamasının çok altında kalması birçok kesimi endişelendiriyor. Tüm çağrılara rağmen tablonun değişmemesi üzerine Diyarbakır Tabip Odası bu kez muhtarlar üzerinden girişimde bulundu.

‘Aşı olmak toplumsal sorumluluğumuzdur’ adıyla bir toplantı düzenleyen Tabip Odası yönetimi, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Oda yönetimi önce aşıyla ilgili yanlış bilinen doğruları anlattı. Ardından da muhtarları dinleyen oda yönetimi, toplumdaki algılara yanıt vererek, muhtarlardan aşılama için destek istedi.

Muhtarlar çabalarını VOA Türkçe’ye anlattı

Toplantıya katılan muhtarlar mahallelerindeki durumu VOA Türkçe’ye anlattı. İskenderpaşa Mahalle Muhtarı Ali Ürün, birçok girişimde bulunmasına rağmen aşılama oranının düşük kaldığını söyledi. Ürün, “Bayrama bir iki gün kala çoğu ev kadınlarımız ‘Ev işi yapıyoruz kollarımız ağırır’ diye aşı yapmadı, bayramdan sonraya kaldı çoğu. Bir kısmını yaptırdık. Camide de cuma namazından sonra anons ettirdim, halka dedim ki ‘Ne olur gelin aşı olun. Hiç olmazsa mahalledeki, Diyarbakır'daki bu hastalık sona ersin. Yaşlılarımız korkuyor, ‘Biz öleceğiz, Alman aşısından olursak ölürüz, sakat kalırız’ diye korkuyorlar. Kolda ağrı, baş ağrısı yaptığı için korkuyorlar” dedi.

Peyas Mahalle Muhtarı Mehmet Çoban ise aşıya karşı güvensizlik olduğunu dile getirdi. Kendi mahallesinde aşılama oranının çok düşük olduğunu vurgulayan Çoban, “Benim mahallem, gecekondu olduğu için aşı oranı yüzde 20-30 civarında. Çoğuna nedeninin ne olduğunu soruyorum, 2 yıl sonra vatandaşlar ölüyormuş veya kısırlık oluyormuş diyorlar. Öyle bir algı var milletin içinde. Gençler olmuyor diyorlar” şeklinde konuştu.

"Geçen seneye dönebiliriz"

Toplantıda mahalle muhtarlarına bilgi veren Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, VOA Türkçe’ya yaptığı açıklamada geçen seneye dönülebileceği uyarısı yaptı. Turan Diyarbakır’daki durumu şöyle özetledi; “Vaka artışında ilk 5 il arasındayız, aşılamada da son 5 il arasındayız maalesef. Vakada piki yaşıyoruz aşılamada ise dipteyiz. Şu an için bu tedbirlerin kaldırılmasıyla aslında bir artışa geçti. 15-20 gün öncesi vaka sayısı 140’lardayken, şu an için 500-600'e çıktı günlük pozitif vaka sayısı. Aşı oranında da bir dozda yüzde 39-40’da iken 2 dozda ise yüzde 17’lerdeyiz. Bu maalesef Türkiye'nin ortalamasının çok çok altında, toplumsal bağışıklık sağlamak için bile iyi bir oran değil. Tedbirler kaldırıldı, bayramda sirkülasyon oldu. Özellikle şehirlerarası geliş gidiş oldu bayramda. Maalesef bunların etkisini muhtemelen önümüzdeki günlerde göreceğiz. Hastanede yatan hasta sayısında da bir artış var. 160 170'lerde bir yatan hasta sayısı var. Bu böyle devam ederse geçen yaz hepimizin gördüğü gibi hasta almayacak düzeye gelebiliriz.”

“Pandemi artık aşısızların pandemisi olacak”

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Halis Yerlikaya ise farklı bir noktaya dikkat çekti. VAO Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Yerlikaya, pandemini aşısızları daha fazla etkileyeceğini savundu. Yerlikaya, “Artık bu pandemi yeni bir aşamaya geldi. Bu aşama aşısızların pandemisi olacak artık. Bundan sonraki süreçte sadece aşısız olanları etkileyecek gibi görünüyor. Bunu nereden biliyoruz; İsrail'den, İngiltere'den, Amerika'dan gelen verilerden biliyoruz. Buralarda Delta varyantı dediğimiz endişe verici varyantlardan birinin vaka oranlarında önemli bir artış görünmekle beraber aşı oranlarındaki yükseklikten kaynaklı, ölümlerin olmadığını görüyoruz. Bir önceki dönemle karşılaştırıldığında yeterli etkide bulunduğunu ve ölüm olmadığını biliyoruz” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 10- 16 Temmuz haftasında Diyarbakır’daki vaka oranı 100 binde 117,79 olarak belirlendi. Kent, aşılama oranlarında ise en az aşı yapılan son beş il arasında yer alıyor.

