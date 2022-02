Tabip-Sen'li doktorlar 2 gün iş bırakma kararı aldı

Kısa bir süre önce kurulmasına rağmen üye sayısı 1000’i aşan TABİP-SEN, 17 -18 Şubat 2022 tarihinde 2 gün süreyle iş bırakacak. Meşru hak arama özgürlüğü çerçevesinde saat 08:00-17:00 arasında uygulanacak eylemde iş bırakan doktor, mesai yerinde olmasına rağmen muayene kabul etmeyecek. Eylem kapsamında acil servis,112 hizmetleri, COVID, diyaliz üniteleri, doğum salonu, onkoloji ve hematoloji poliklinikleri, adli vakalar ve yatan hasta servis hizmetleri gibi özellikli birimler hariç tutulacak. TABİP-SEN’in öncülük ettiği 2 günlük iş bırakma eylemine, Hekimsen, Hekimbirliği Sendikası, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu(AHEF) ve Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası(AHESEN) da destek verecek.

İş bırakma eylemi ile ilgili yazılı bir açıklama yapan TABİP-SEN’in çağrısı şöyle:

“Kökü insanlık tarihi kadar eski olan kutsal bir mesleğin mensuplarıyız. Her zaman ve her yerde geçerli olan ve en saygın kabul edilen tabiplik mesleğimiz için her birimiz büyük fedakârlıklar yaparak bugünlere geldik. Bu ülkenin en çalışkan, en idealist, en gözde çocukları, gençleri olarak yetişip olağanüstü emeklerle tabip olarak memleketin en ücra köşesindeki insanlara şifa olduk.

Varlığı çok kıymetli, yokluğu ise telafi edilemez bir öneme sahipken son yıllarda yaşadığımız süreçle geldiğimiz noktada çok üzgünüz, çok kırgınız, çok kızgınız!

Karar vericiler nezdinde üvey evlat muamelesi gören, popülist yaklaşımlarla negatif ayrımcılığa tabi tutulan, sistematik olarak değersizleştirilen ve sonuçta mesleki itibarı her gün erozyona uğrayan, biziz.

Olağanüstü yoğun mesailerle ve sistemin tüm defoları omuzlarımıza yüklenerek maruz kaldığımız mobbingle, fiziken ve psikolojik olarak tükenen, meslekî idealleri çürütülen, biziz.

Her tür keyfî şikâyetlerle olur olmaz soruşturmalara boğulan, biziz.

Gözü dönmüş birinin alanımıza baskın yapıp darp edebildiği, kanımız kurumadan suçlunun serbest kaldığı, başımızdakilerin de kınama mesajı ile yetindiği, bu kutsal mesleği şiddet ve can korkusuyla icra etmek zorunda kalan, biziz.

Malpraktis kılıcıyla defansif tıbba zorlanan, bir dava ile tüm varlığımız elinden alınan, biziz.

Herkes bizi maddi refah içerisinde zannederken yaşam seviyesi sürekli gerileyen, yine biziz.

Tüm bunlar yaşanırken haklarımızı korumalarını, kollamalarını beklediğimiz tüm yapılar, bizi daha da mağdur etti. Bıçak kemiğe dayandı, uyuyan dev uyandı. Hak ettiğimiz konuma gelene ve onurlu, itibarlı, huzurlu çalışma ortamını elde edene kadar kendi haklarımızı kendimiz savunacak ve söke söke alacağız. Artık, tabiplere kimse zulmedemeyecek!

17-18 Şubat 2022 tarihlerinde iş bırakma eyleminde, eylemi organize eden diğer kuruluşlarla birlikte olacağız. Tüm üyelerimizi ve gönüllülerimizi bu eyleme katılarak destek vermeye davet ediyoruz.”