HABER

TABİP yaz akademisi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 13:28 | Son Güncelleme

Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) tarafından ilki düzenlenen, uzay ve havacılık alanında Turkiye’nin önde gelen üniversite ve şirketlerinin katkılarıyla 22 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde İstanbul, Ankara ve Kayseri olmak üzere 3 etaptan oluşan eğitimler İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde başladı.Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada hayata geçirilen TABİP ile hem Türkiye’nin akademik ve bilimsel potansiyelinin dünyaya tanıtılması, hem de Türkiye’nin bilim ve teknoloji üretimine destek olunması amaçlandığı belirterek Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi kapsamında geliştirilen portal ve diğer yazılımlar ile yeni, etkin bir akademik ve bilimsel ağ kurulması hedeflenildiği bildirildi.

TABİP yaz akademisi başladı

Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi (TABİP) tarafından ilki düzenlenen, uzay ve havacılık alanında Turkiye’nin önde gelen üniversite ve şirketlerinin katkılarıyla 22 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde İstanbul, Ankara ve Kayseri olmak üzere 3 etaptan oluşan eğitimler İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde başladı.
Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada hayata geçirilen TABİP ile hem Türkiye’nin akademik ve bilimsel potansiyelinin dünyaya tanıtılması, hem de Türkiye’nin bilim ve teknoloji üretimine destek olunması amaçlandığı belirterek Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi kapsamında geliştirilen portal ve diğer yazılımlar ile yeni, etkin bir akademik ve bilimsel ağ kurulması hedeflenildiği bildirildi. Bu kapsamda, Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi’nin sadece öğrencilere veya akademisyenlere hitap etmekle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda yükseköğretim kurumları ile iş çevrelerine ulaşıldığı belirtildi.
Portalın, Türkiye’deki ve dünyadaki tüm bilimsel gelişmelerden, yeni teknolojilerden ve projelerden haber alınmasına; proje grupları oluşturulmasına dünyanın herhangi bir yerinde çalışma yapan akademisyenlerle bilgi alışverişine; milli kuruluşlar, bilim adamları, akademisyenler ve üreticilerin portal üzerinden dünya çapında irtibat kurmalarına ve muhataplarıyla iş birliği yapmalarına imkan sağladığı belirtildi.

TABİP yaz akademisi başladı

TABİP yaz akademisi başladı

TABİP yaz akademisi başladı

PARTNERNetflix hakkında 15 ilginç bilgi!Netflix hakkında 15 ilginç bilgi!
Türkiye-Pakistan arasında ’Solucan Gübresi Projesi’ başladıTürkiye-Pakistan arasında ’Solucan Gübresi Projesi’ başladı
Yüksek zirvelerin cenneti: Artabel Gölleri Tabiat ParkıYüksek zirvelerin cenneti: Artabel Gölleri Tabiat Parkı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı

Trende ortalık bir anda karıştı!

Trende ortalık bir anda karıştı!

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika İstanbul’da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu!

İstanbul’da tarihin en büyük sahte dolar operasyonu!

Meteoroloji merkezinde 'civa' paniği! 13 kişi hastaneye kaldırıldı

Meteoroloji'de 'civa' paniği! 13 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

Metil alkol için 'bandrollü şişeden çıktı' iddiası

Korkunç iddia! 4 ilde 23 kişi hayatını kaybetmişti

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın eşinin ifadesi ortaya çıktı!

İfadesi ortaya çıktı: Arjantin ve Uruguay'da iki kez bulundum

Son dakika: Bingöl'de mavi ve gri kategorideki iki terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.