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Tablet ve telefonlar gelecek nesillerin sağlığını tehdit ediyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.02.2019 10:14 | Son Güncelleme

Hayat Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr.

Tablet ve telefonlar gelecek nesillerin sağlığını tehdit ediyor

Hayat Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hüseyin Çelen, tablet, akıllı telefon ve teknolojiyle birlikte gelecek nesillerin erken yaşta boyun ağrılarıyla karşılaşacağını söyledi.
Boyun ağrıları, genç, erişkin ve yaşlılar tarafından şikayet konusu olurken, artık çocukların da bu şikayetlerden yakındığını ifade eden Hayat Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hüseyin Çelen, “Bunun uzun süre baş aşağı bakmaktan kaynaklandığını görebiliyoruz. Çocukların tablet, telefon ve teknoloji bağımlılığı her geçen gün artmaktadır. Buna karşı tedbir alınmaz ise, bir nesil ciddi manada boyun ve sırt ağrılarıyla erken karşılaşacaktır. Bu ağrılar onların günlük hayat kalitesini tamamen bozarken, ders başarılarını da etkileyebilir. İnsan vücudunun normal bir boyun ve bel açısı vardır. Bunun yay yani açılmış bir C harfi gibi olmasını istiyoruz. Ancak sürekli baş aşağı bakarak iş yapan kişilerde boynun düzleşmesi ortaya çıkar” dedi.
Çocukluk çağlarında boyun açısının doğal oluşması gerekirken, yanlış duruşlar sebebiyle boyun düzleşmesi meydana geldiğini belirten Çelen, “Bu da ileride ciddi sıkıntılar ortaya çıkmasına sebebiyet verecek. Tabii ki çocukları kontrol etmek zordur. Ancak 15, en fazla 45 dakikada bir ara vererek bulunduğu pozisyondan uzaklaşmalıdır. Bu, boyun sağlığı için çok önemlidir. Her şeyden faydalanacağız ama kararında olmalı” dedi.

Tablet ve telefonlar gelecek nesillerin sağlığını tehdit ediyor

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