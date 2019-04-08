HABER

Tablet yerine el işi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 10:28 | Son Güncelleme

İZMİR'de, Gaziemir Anaokulu'nda başlatılan 'Elim İşlesin Beynim Güçlensin' projesiyle teknolojik alet kullanımının zararlarını azaltmak amacıyla okulda bulunan ahşap atölyede, 5- 6 yaşlarındaki öğrencilere taş boyama, örgü örme ve halı dokuma gibi el işleri öğretiliyor.

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, Gaziemir Anaokulu'nda başlatılan 'Elim İşlesin Beynim Güçlensin' projesiyle teknolojik alet kullanımının zararlarını azaltmak amacıyla okulda bulunan ahşap atölyede, 5- 6 yaşlarındaki öğrencilere taş boyama, örgü örme ve halı dokuma gibi el işleri öğretiliyor. Atölyede keyifli zaman geçiren öğrenciler, boş zamanlarında telefon, tablet ve bilgisayar gibi teknolojik aletlere yönelmek yerine becerilerini geliştiren el işleriyle uğraşıyor.

Gaziemir Anaokulu'na 2 yıl önce kurulan ahşap atölye kulübesinde, 5- 6 yaşlarındaki öğrenciler 'Elim İşlesin Beynim Güçlensin' projesiyle farklı el işlerini öğrenerek, teknolojinin zararlarından uzak duruyor. Atölyede taş boyama, yoğurt kapları ile örgü örme, basit düzeyde halı dokuma, kanaviçe işleme, sebze- meyve yıkamayı öğrenen öğrenciler, okuma saatinde ise atölyenin üst katında bulunan küçük kısımda minderlere oturarak, kitap okuyor. İnce kaslarını çalıştırarak, yaratıcılıklarını geliştiren çocuklar, gözlem ve iş birliğini de öğrenerek, yardımlaşma duygularını geliştiriyor. Gerek evde gerekse okulda teknoloji odaklı etkinliklerle vakit geçiren çocukların artık evlerde ve okul ortamlarında anı yaşamak istemediklerini gözlemleyen öğretmenler, proje ile teknoloji kullanımını da en aza indirmeyi hedefliyor.

ÇOCUKLARIN İKİNCİ EVİ: AHŞAP ATÖLYE

Çocukların atölyede keyifli vakit geçirdiğini belirten okul öncesi öğretmeni Tülay Beryüz (48), teknoloji ile etkileşimini azaltmayı hedeflediklerini söyledi. Beryüz, çocuklara teknolojiyi yerine göre kullanmayı öğrettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Toplam 8 sınıftan her gün belli sınıflar gelip atölyede zaman geçiriyor. Amacımız çocukların gelişimini desteklemekle birlikte onların teknoloji ile olan etkileşimini azaltmak. Çocuklarımız çok fazla bağımlılık derecesinde teknolojiyle uğraşmakta. Biz de onlara hem evde hem okulda destekleyebileceğimiz sanatsal değer taşıyan ve ilgilerini çekebilecek nitelikte çalışmalar uygulamak istedik. Bu proje ile halı dokuma, yoğurt kapları ile atkı örme ve kanaviçe tarzında çalışmalar uyguladık. Amacımız öğrencilerin ince kas gelişimini desteklemek, okul hayatlarında başarılı bir şekilde ilerleyebilmelerini sağlamak. Sanatsal değerlerimizi anlamaları, duygu düşüncelerini ifade etmeleri, paylaşmaları ve iletişim kurmalarını geliştirmek istedik. Severek yapan öğrencilerimiz evde de devam ediyor bu faaliyetlere. Teknolojiyi yerine göre kullanmaları doğru ama belli bir ölçüde olması lazım; fakat bu sınırı bizler de aileler de koymakta zorlanıyoruz. Amacımız daha somut bir çalışmayla onları bu bağımlılıktan kurtarmaktı. Zevkle yapanlar olduğu gibi sıkılanlar da oldu; fakat onları da ilgilerine göre, taş boyama, örgü örme gibi keyif alacağı başka faaliyetlere yönlendirdik. Kendilerinin bir şeyler üretebileceğini görmelerini istedik."

Öğrencilerden Taha Duran (5), "Yaptığımız boyamalar çok eğlenceliydi. Benim hoşuma gitti. Fırçayla boyamak daha çok hoşuma gidiyor" dedi.

Emir Atalay Yılmaz (5) ise "Atölyede kitap okudum, Aysel ile beraber kitap baktık. Bahçeyi ve kulübeyi seviyorum. Burada arkadaşlarımla bir sürü kitap okuyoruz" diye konuştu.

Perihansu Hülakü (6) de "Atölyede halı dokuma yaptım. Okulda çok iyi vakit geçiriyorum. Öğretmenimle çok iyi şeyler yapıyoruz. Kocaman bir tane halı dokuma var, iple onu dokuyorum. Çok eğlenceli bir şey" dedi.

PARTNERSetlerden sahnelere...Setlerden sahnelere...
Altınköprü Halk Dansları Topluluğu dünya üçüncüsü olduAltınköprü Halk Dansları Topluluğu dünya üçüncüsü oldu
Bergama'da CHP itiraz etti, AK Parti'nin oyu yükseldiBergama'da CHP itiraz etti, AK Parti'nin oyu yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

F.Bahçeli yıldız için şok sözler!

F.Bahçeli yıldız için şok sözler!

Çukur'dan hayranlarını şoke edecek bölüm! İki isim veda mı ediyor?

Çukur'dan hayranlarını şoke edecek bölüm! İki isim veda mı ediyor?

Mansur Yavaş'tan mazbata açıklaması

Mansur Yavaş'tan mazbata açıklaması

Seçim sonuçlarıyla ilgili kritik viraj

Seçim sonuçlarıyla ilgili kritik viraj

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günlük burç yorumları 8 Nisan Pazartesi - Nisan ayı burç yorumları

Ay, Boğa burcunda ilerliyor!

Kocaeli'de büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi

Kocaeli'de büyükbaş hayvan yüklü tır devrildi

Sakarya'da korkunç kaza: 30 yaralı

Sakarya'da korkunç kaza: 30 yaralı

İşçi sendikasına kumar operasyonu

İşçi sendikasına kumar operasyonu

Gökyüzünün yeni bekçileri brövelerini taktı

Gökyüzünün yeni bekçileri brövelerini taktı

Mersin'de 29 işçi hastaneye kaldırıldı!

Mersin'de 29 işçi hastaneye kaldırıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.