Tablete root atma nasıl yapılır? Tablete bilgisayarsız root nasıl atılır?

Tabletlere root atma işlemi risksiz bir şekilde yapılabilmektedir. Bunun en basit yolu uygulama indirmektir. Bu işlemi ilk kez yapacak olan kullanıcılar, en çok tercih edilen uygulamalardan birini indirebilir. Bir tablete root atmak demek, o cihazdaki tüm kısıtlamaları ortadan kaldırmak demektir.

Tablete Bilgisayarsız Root Nasıl Atılır?

Android tabletleri, herhangi bir bilgisayara ihtiyaç duymadan rootlayabilmeniz mümkündür. Bu işlemin birçok avantajı olmakla birlikte dezavantajları da bulunmaktadır. Garanti kapsamındaki bir cihaza root atma işlemi yapıldığı zaman o cihazın garantisi bozulmaktadır. Rootlama işleminde her ne kadar veri kaybı yaşanmasa da her duruma karşı verilerinizi yedeklemeniz önerilmektedir. Piyasada çok sayıda root atma uygulaması mevcuttur. Bu uygulamalar arasından en güvenilir olanı cihazınıza indirebilir ve bu işlemi birkaç dakika içerisinde yapabilirsiniz. Tablete root atma işlemi için izlemeniz gerekenler adımlar aşağıda yer almaktadır.

Öncelikli olarak tabletinizde “bilinmeyen kaynaklara izin ver” seçeneğini aktif etmeniz gerekmektedir. Bu işlemi güvenlik ayarlarından yapabilirsiniz.

Android tabletinize root atma uygulamalarından birini indiriniz.

Uygulama cihazınıza indikten sonra kurulumunu başlatınız.

Kurulum esnasında karşınıza birçok uyarı çıkacaktır. Bu uyarıları kabul ederek uygulamayı yükleyiniz.

Root uygulamalarında bu işlemin başlatılabilmesi için bir düğme bulunur. Bu düğmeye basınız ve ardından işlemin tamamlanmasını bekleyiniz.

Root atma işlemi tamamladıktan sonra tabletiniz otomatik olarak yeniden başlatılacaktır. Cihaz başarılı bir şekilde yeniden açıldığında root işlemi tamamlanmış demektir.

Tabletinizi Rootladıktan Sonra Neler Yapabilirsiniz?

Root atma işleminin birçok faydası bulunmaktadır. Kullanıcılar, tabletlerine bu işlemi yaptıktan sonra sistem üzerindeki tüm kısıtlamaları kaldırabilmektedir. Root atma işlemi sonrası tabletinizde yapabileceğiniz işlemler aşağıda yer almaktadır.

Tüm cihazlar içerisinde yerleşik birçok uygulama bulunmaktadır. Bu uygulamalar silinmez özelliğine sahiptir. Root atma işleminden sonra bu uygulamaları kolay bir şekilde silebilirsiniz.

Tabletlerde çoğu oyunda bir süre sonra sürüm güncelleme istenmektedir. Root işleminden sonra cihazınızın sürümünü kolay bir şekilde yükseltebilirsiniz.

Cihazınızdan daha önce silinen fotoğrafları bu işlem sayesinde geri getirebilmeniz mümkündür.

Cihazınıza özel bir yazılım kurup kullanabilirsiniz.

Cihazınızın depolama alanını daha fazla yükseltebilirsiniz.



